DOLOR VIOLETA El mundo Villa Dálmine se vio sacudido ayer por la noticia del fallecimiento de Sebastián Torres, integrante de la categoría 2008 de la institución. Desde el club se informó la noticia en horas de la mañana, en un mensaje de condolencias a su "familia y amigos". Y a su vez se informó que fueron suspendidas las actividades del fútbol infantil tanto para ayer lunes como para hoy martes. El entrenador del viola señaló que el equipo atraviesa "un problema de terminación de jugadas" y que necesita tener "contundencia" para revertir esta racha de cuatro juegos sin triunfos. Luego del empate sin goles frente a Brown de Adrogué como local, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, afrontó su tradicional conferencia de prensa con la sinceridad que lo caracteriza para analizar tanto el partido frente al Tricolor como también el momento que atraviesa el Violeta en lo deportivo y lo institucional. En cuanto al encuentro del sábado por la noche, el director técnico señaló: "Se jugaron dos tiempos muy marcados. En el primero no jugamos para nada bien. Llamó mucho la atención la falta de precisión, la cantidad de malas decisiones, las pelotas perdidas no forzadas. No fue un buen primer tiempo, más allá que en el final tuvimos un par de situaciones. En la segunda parte tuvimos un dominio territorial muy grande, pero claramente estamos con un problema de terminación de jugadas. Estamos tomando malas decisiones y nos está faltando presencia en el área. Cuando el rival se te mete atrás, es lógico que probemos con centros y ahí no estuvimos finos para nada". En ese sentido, De la Riva marcó que a su equipo le está faltando "fútbol" para generar mejores opciones, pero también "contundencia" para concretar las oportunidades que genera: "El gran condicionante para que nuestra campaña sea mejor es la contundencia en el área de enfrente. Tenemos que ganar en efectividad con nuestros delanteros. Necesitamos que se les abra el arco y tenemos que trabajar para eso. Si ellos encuentran una buena racha, eso se va a revertir. Yo voy a seguir confiando en ellos porque son los que nos trajeron hasta acá y porque quién dice que a (Jorge) Córdoba no se le abra el arco en este final de campeonato o en el Reducido. Yo creo que son rachas y me aferro a ello". El otro atenuante que remarcó el entrenador uruguayo para esta campaña pasó por las bajas que ha sufrido Villa Dálmine. Los delanteros Santiago Giordana y Juan Manuel Mazzocchi dejaron el plantel, mientras que Nicolás Sánchez se lesionó frente a Flandria y se perdió los últimos dos compromisos. "Cada vez somos menos: entre las lesiones y las partidas, los chicos que estaban como tercera opción, hoy los estamos metiendo para que sean solución. En ese sentido nos tenemos que reacomodar. Pero sigo siendo optimista", explicó De la Riva, quien reveló que prefirió no arriesgar a Sánchez (esguince de tobillo) aunque éste le pidió jugar frente a Brown. En ese sentido, el Violeta podría incorporar un jugador para reforzar su plantel dada la lesión de Marcelo Tinari. Sin embargo, esa posibilidad parece diluida ante la situación económica que atraviesa la institución. "La situación económica es muy delicada y nosotros vamos a tratar de colaborar con el club para superarla. Para nosotros sería muy fácil ponernos en caprichosos y decir que no se va nadie y que nos traigan los reemplazos. Hay decisiones que no son las mejores deportivamente hablando (en referencia a la partida de Giordana), pero que son importantes desde lo económico. Vamos a tratar de arreglarnos con lo que tenemos y esperamos contar con el apoyo de todos. Cuando aparecen situaciones complicadas, están los que critican y ponen palos; y están los que empujan y ayudan. Y yo me voy a poner del lado de los que empujan y ayudan. Y soy muy optimista. Creo que vamos a tener un premio, muy merecido, que es jugar el Reducido" El próximo rival de Villa Dálmine, que acumula cuatro juegos sin victorias, será Ferro Carril Oeste, en un partido que se jugará el sábado desde las 17 horas en Caballito. Será el primero de los últimos siete partidos del campeonato. "Hay que seguir trabajando, mejorar las cosas que no están bien y seguir sumando. Estamos cuartos, manteniendo la categoría y clasificando al Reducido. Son cuestiones positivas de las que nos tenemos que agarrar para encarar estos siete partidos que nos quedan, pensando en que podemos clasificarnos al Reducido", comentó De la Riva, quien igualmente ratificó que la primera meta es asegurar la permanencia: "Nuestro primer objetivo sigue siendo mantener la categoría, algo que todavía no está asegurado y para lo que falta mucho. Y no es fácil: seis equipos se van a ir al descenso y hoy hay grandes como Quilmes que están peleando".

DE LA RIVA SE MOSTRÓ TRANQUILO: “SOY OPTIMISTA", ASEGURÓ DE CARA A LAS SIETE FECHAS QUE RESTAN EN EL CAMPEONATO.

#Condolencias | El Club Villa Dálmine acompaña en el dolor a la familia y amigos de Sebastián Torres, jugador de la categoría 2008 de nuestra institución. pic.twitter.com/vR8luU7q6g — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 12 de marzo de 2018

