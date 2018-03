La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/mar/2018 Agradecimiento por distinción recibida en el Día de la Mujer

Por María Inés Lassallette de Nabais









Marita Nabais (María Inés Lassallette de Nabais). Foto: Archivo.

Que difícil expresar lo que siento ante tantas demostraciones de afecto en el DIA DE LA MUJER., sobre todo cuando mis proyectos personales y laborales han sido siempre acompañados por mujeres que como yo sienten que el amor, la tolerancia y la comprensión son motivos suficientes para dejar de pensar en uno mismo y abrir el corazón a los demás GRACIAS a quienes pensaron en mí para ser parte de este libro GRACIAS a mi esposo, hijos e hijos politicos por su compañía desde siempre, por su comprensión y su apoyo en los momentos difíciles. GRACIAS a mis ocho nietos que son el motor que me impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades GRACIAS a quienes me acompañaron y me acompañan en cada nuevo emprendimiento sin cuya ayuda sería imposible llevarlos a cabo GRACIAS al Grupo Esperanza, padres y jóvenes, sin su apoyo y compañía muchos sueños no hubieran podido completarse INFINITAS GRACIAS a todo el equipo de voluntarios que son la columna vertebral del Grupo, los que ejecutan con inmenso amor y responsabilidad cada tarea, cada propuesta y no dejan nada librado al azar. Y por sobre todo MIL GRACIAS a quienes tuvieron la enorme responsabilidad de seleccionarnos, de armar nuestras historias con detalles perfectamente captados por cada uno de ellos. Gracias por su afecto y por hacernos sentir que nuestro esfuerzo valió la pena GRACIAS Sebastián Abella, Mariela Schvartz, Leticia Martín, Nazareno Petrone, Santiago Porter, María MacLean, Gabriel Díaz, Proieto y Lamarque, y a todas las encargadas por la Municipalidad de acompañarnos y asesorarnos. Ellos son los que nos han dado un mimo al alma en esta época difícil que nos toca vivir "Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones" --Teresa de Calcuta

