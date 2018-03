La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/mar/2018 Breves Deportivas







Sampaoli sumó cinco más. Superliga: Fecha 19. River en Campana. Del Potro avanza. TC: Ganó Castellano. Regatas y Estudiantes. SAMPAOLI SUMÓ CINCO MÁS El lateral Fabricio Bustos (Independiente), los volantes Pablo Pérez (Boca) y Maximiliano Meza (Independiente) y los delanteros Lautaro Martínez (Racing) y Cristian Pavón (Boca) fueron convocados por el director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, para los amistosos frente a España e Italia que se disputarán el 23 y 27 de marzo. En tanto, Sergio "Kun" Agüero no estará disponible para estos dos encuentros debido a una lesión en la rodilla que lo marginará durante 15 días de las canchas. SUPERLIGA: FECHA 19 Independiente trepó a la tercera posición del campeonato luego de su victoria 2-1 como local frente a Argentinos Juniors. El Rojo suma ahora 35 puntos y con un partido menos (postergado vs San Lorenzo) se ubica por detrás del líder Boca (46) y es escolta Talleres (38). Por su parte, San Lorenzo (33 puntos) finalmente quedó en la quinta posición tras igualar 1-1 con Huracán en el clásico disputado en Parque Patricios. Claro está: si gana su partido postergado ante Independiente superará tanto al Rojo como a Godoy Cruz (4º con 34). Los resultados de esta 19ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol fueron los siguientes: Godoy Cruz 1-0 Arsenal; Gimnasia (LP) 0-2 Banfield; Talleres 3-1 Atlético Tucumán; Chacarita 1-1 Racing Club; Olimpo 0-3 Colón; Boca Jrs 2-1 Tigre; Patronato 0-1 River Plate; Lanús 0-0 Estudiantes (LP); Huracán 1-1 San Lorenzo; Vélez Sarsfield 2-2 Rosario Central; Independiente 2-1 Argentinos Jrs; Unión 3-0 Temperley; y Defensa y Justicia 1-1 Belgrano. Al cierre de esta edición jugaban Newell´s vs San Martín (SJ). RIVER EN CAMPANA El plantel Millonario se concentró ayer en el Hotel Sofitel a la espera de la final de la Supercopa Argentina que disputará mañana miércoles desde las 21.30 horas frente a Boca Juniors en el estadio Islas Malvinas de Mendoza.

Imagen ilustrativa. Entrenamiento en Campana. Foto: River. DEL POTRO AVANZA El tandilense Juan Martín Del Potro derrotó al australiano Alex de Minaur por 6-2 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, donde se enfrentará con el español David Ferrer. A esa misma instancia avanzó el correntino Leonardo Mayer, quien superó 6-4 y 6-1 al belga Ruben Bemelmans. Su próximo rival será el japonés Taro Daniel, vencedor de Novak Djokovic. El tercer argentino en tercera ronda es Nicolás Kicker, quien anoche se enfrentaba con el sudafricano Kevin Anderson. En cambio, Diego Schwartzman, que perdió 7-5 y 6-4 con el chipriota Marcos Baghdatis, y Federico Delbonis, superado 6-3 y 7-5 por Roger Federer, se despidieron en la segunda vuelta de este certamen. TC: GANÓ CASTELLANO En Neuquén, Jonatan Castellano (Dodge) se llevó la victoria en la segunda final de la temporada del Turismo Carretera, luego de superar a Guillermo Ortelli (Chevrolet) en la zona de boxes, cuando realizaron el cambio de neumáticos. El podio lo completó Mauricio Lambiris (Ford). REGATAS Y ESTUDIANTES Otros dos clubes argentinos se clasificaron al Final Four de la Liga de las Américas de Básquet: Regatas de Corrientes y Estudiantes de Concordia se sumaron a San Lorenzo de Almagro tras finalizar 1º y 2º en el cuadrangular semifinal disputado en Corrientes. El Final Four se jugará el 24 y 25 de marzo (en sede a definir) y tendrá los siguientes cruces: Estudiantes vs San Lorenzo y Regatas vs Mogi Das Cruzes (Brasil).

