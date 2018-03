La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/mar/2018 Se manifestaron:

Ayer se convocaron nuevamente frente a la Escuela Normal, sede de la Jefatura Distrital de Inspección Escolar. Temen la pérdida de varios puestos de trabajo. Carolina es una docente de historia que ayer por la tarde se prestaba a dar clases en uno de los bachilleratos de adultos que tiene nuestra ciudad. Sin embargo, un par de horas antes de su ingreso, desde la dirección del establecimiento le avisaron que no vaya a dar clases ya que su curso había sido cerrado. Ahora no sabe dónde ni cuándo seguirá trabajando. Ella era una de las decenas de docentes que se encontraron este lunes en la puerta de la Escuela Normal para protestarle a la Jefatura Distrital de Inspección por este recorte en la educación de adultos que, en la visión de referentes gremiales, están en línea con el conflicto que el gobierno provincial mantiene con los maestros. "Tenemos cuatro centros que están ubicado en los barrios y nos habían propuesto contar con una mirada distinta (sobre la problemática de los cierres). La verdad que eso no ocurrió. Fue una esperanza, pero la intención de provincia es cerrar los bachilleratos de adultos y aglutinarlos (en otros centros)", expresó Lía Fernández, secretaria general de Suteba Campana. La protesta comenzó la semana pasada y, ante la falta de una contestación oficial por parte de Inspección, se repitió ayer. Pedro Espinoza, de Udocba, aseguró que "la situación amerita urgencia" por parte de las autoridades educativas. Afirmó además que el reclamo se suma a otras demandas como el cambio de horario en las lanchas del Delta -que alarga la jornada laboral de los maestros y les quita compatibilidad de horarios entre dos trabajos - y el fin del cese "intespectivo" de docentes. "Se van multiplicando y coleccionando los conflictos. Nosotros, mientras tanto, en la aulas", dijo. "Lo único que vemos es que cada una de las medidas responde solamente a ajuste, a cerrar cursos, a dejar gente sin trabajo y a los estudiantes con pocas posibilidiades de elegir carreras", manifestó por su parte Fernández. La incertidumbre entre los maestros afectados por el cierre de cursos del bachillerato nocturno los tiene inquietos. "Quiero trabajar, no quiero ir dando vuelta de escuela en escuela. Este año ya se perdieron un montón de fuentes de trabajo de docentes, y los chicos pierden la posibilidad de poder estudiar, un tema que a lo mejor les quedó vacante en algún momento de su vida y ahora tampoco lo van a poder seguir haciendo", dijo Carolina.

CIERRE DE BACHILLERATOS ADULTOS. La Jefatura Distrital de Inspección Escolar, que funciona en el edificio de la Escuela Normal, fue el lugar del reclamo.





NUEVO CONFLICTO DOCENTE. Lía Fernández, de Suteba, y Pedro Espinoza, de Udocba, ayer durante la protesta. Ambos cuestionaron la gestión educativa de Vidal. Desde Provincia hablaron de un "cambio de modalidad" El subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, negó este martes que los bachilleratos para adultos vayan a cerrar y aclaró que se trata de un "cambio de modalidad" que incluye la continuidad de los docentes. "Los bachilleratos para adultos pertenecen a las escuelas secundarias y es una modalidad de trabajo que viene desde hace muchos años en la provincia para atender a una población que tenía que terminar la escuela secundaria y tal vez la secundaria tradicional no le representaba una oferta atractiva", explicó el funcionario. Mencionó que esta modalidad o dispositivo de trabajo es anterior a la ley nacional de educación, a la ley provincial y a otras normas. "La escuela secundaria es obligatoria para todos los jóvenes. Entonces, tenemos que generar todas las alternativas para que los chicos que están en edad de cursar la escuela secundaria la estén cursando", puntualizó. Señaló que en en la actual modalidad pueden ingresar al bachillerato jóvenes de 16 y hasta 15 años. "A partir de una resolución que firmó el Consejo General de Educación de la Provincia lo que queremos es ordenar la oferta y poder acercar mejores alternativas a cada uno de los estudiantes", indicó. En esa línea, "aquellos estudiantes que tengan más de 18 años, que son adultos, van a estar en la Dirección de Adultos", por lo que la oferta de terminalidad educativa que tendrán a disposición será exclusivamente la destinada a adultos.

