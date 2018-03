Asocian a "Piru" Rojas con la droga en los puertos

En la última emisión de "ADN - Periodismo Federal" de C5N, se publicó un informe periodístico que describe cómo saldría la droga desde los puertos locales hacia Europa. Durante la emisión, Cristian Casas volvió a acusar ante las cámaras a su ex colega Héctor "Piru" Rojas, Secretario General del SUPA Bajo Paraná. Fue en enero del año pasado cuando tomó estado público que Cristian Casas, en ese momento Secretario Adjunto del SUPA Bajo Paraná, denunció ante la Justicia Federal a Héctor "Piru" Rojas, Secretario General del gremio. Durante el programa televisivo "Campana Política" de la señal local de Cablevisión, dijo que lo acusaba de piratería, narcotráfico, aprietes, extorsión y de tratar de correr a empresas de servicios portuarios para imponer en las terminales a "Trabajos Portuarios", a la que Rojas estaría vinculado a través de su esposa. En ese momento, Casas sostuvo que "tendría pruebas" pero "nadie se las pide". "Los denuncié en la Fiscalía Nº 7 de Zárate, en la Comisaría primera de Zárate, en la DDI de Zárate, en la Fiscalía General de Campana y en el Juzgado Federal" aseguró Casas en la pantalla de Canal 15, quien apuntó también al Secretario de Actas del SUPA, Rodrigo Castaño, al Secretario General del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines (SEAMARA), Juan Carlos Vega, y al Delegado Normalizador de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), Rodolfo Cerroni. Fue en esa época también, que Casas apareció en un informe de C5N. El mismo incluyó las imágenes de su domicilio baleado: 3 impactos en el frente y 1 en su vehículo, mientras su familia se encontraba en el interior de la casa. Poco más de un año después, la misma señal puso al aire el último domingo un informe especial sobre la ruta de la droga hacia Europa que, según los testimonios periodísticos emitidos, parte desde los puertos del Paraná en barco hacia Europa. Uno de ellos sería la terminal TZ, de Zárate. La última emisión del "ADN - Periodismo Federal" conducido por Tomás Méndez y Miguel Ponce de León en C5N, dedicó al tema un informe de 20 minutos que relata que la cocaína de los carteles colombianos baja por el Paraná a través de barcos de pequeño calado o barcazas de bandera boliviana o paraguaya, y a partir de Rosario, el traspaso del cargamento a buques de ultramar, se hace en diferentes terminales, incluyendo TZ de Zárate. La droga en cuestión sería manejada en Europa por la Ndrangheta italiana, originaria de la región de Calabria. El extenso informe incluye el testimonio del representante legal de la dueña de un 30% de Astilleros Mestrina S.A., de Tigre, quien se vio sorprendido en su buena fe cuando, al recorrer las instalaciones, cayó en la cuenta que se estaban reparando y construyendo embarcaciones, principalmente barcazas de hasta 80 metros de eslora, con "doble fondo", lo cual denunció al Juzgado Federal Nº2 de San Isidro para cubrir sus espaldas. Ya promediando el informe, Cristian Casas volvió a estar en la pantalla de C5N luego de un año, a lo que se sumaron los testimonios de Gustavo Rodríguez, Secretario General del SUPA Campana – Zárate – Lima, y el de César Merele, ex güinchero que trabajó en la Terminal TZ de Zárate, entre otros. Merele explicó que los traspasos de cocaína a los buques de ultramar se hacían de madrugada, con lanchas desde el río, maniobra que, más allá del cargamento, es totalmente irregular en sí misma. Gustavo Rodríguez ratificó el modus operandi descripto por Merele, y en el informe se menciona a la naviera "Grimaldi Lines" como principal receptora de los cargamentos hacia Europa. Cristian Casas dijo ante las cámaras: "Héctor Eduardo Rojas me ofrece trabajar con el tema de la droga, la cocaína" y que "entraban 2 buques por mes" de la empresa Grimaldi. Casas afirmó que Rojas entró al negocio de la droga a través de Marcelo Duarte, ex concejal de Malvinas Argentinas, quien proveía la cocaína y ahora cumple una pena por narcotráfico dado que en 2013 le fueron encontrados en su domicilio 53 kilos de cocaína.

Asocian a "Piru" Rojas con la droga en los puertos

