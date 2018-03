La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/mar/2018 Desde el Estribo:

Newman por dos

Por Fabiana Daversa







La igualdad salarial de género propuesta por el presidente Macri, planteada en el marco del 8M junto a la despenalización del aborto, la extensión de la licencia de paternidad y la prevención del embarazo adolescente fueron temas importantes en el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias. Cuanto al primer ítem, es de enorme importancia que se tome en cuenta la equidad de los haberes de hombres y mujeres que ocupan el mismo cargo. La anécdota de Paul Newman, poniendo de su bolsillo la diferencia de cachet a favor de Susan Sarandon en la película Al caer el Sol (1998), no parece ser análoga a la del chico del Cardenal Newman, que tiene en su equipo nada más que a dos mujeres en un total de veinte ministerios. Sólo han habido 16 ministras en 34 años de democracia, incluyendo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. No alcanza que el 60% de las egresadas en las universidades seamos mujeres y que según el promedio escolar tengamos un año más de estudios que los varones en el momento de buscar trabajo. Esos datos nos hacen recordar a la Tosca, de Giacomo Puccini, en el aria Vissi d´arte, en el que la protagonista cuenta lo prolija que fue con su vida, lo correcta, veraz y, desconcertada ante el infortunio se atreve a preguntar al mismísimo Dios: por qué en la hora del dolor, por qué Señor, tu me remuneras así...

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



