Ante la cuarta oleada feminista y el último 8M

Por Alejandra Arias

Haciendo una analogía entre oleadas de agua y de feminismo, primero cabe preguntarse si esta cuarta oleada feminista es una suave ola que rompe en espuma sin llegar a la costa o se trata de una ola que crece cada vez más y amenaza con ser un tsunami y llegar a la costa abrazada de derechos y conquistas arrebatados al patriarcado. Por otro lado hay quienes surfean las olas, se dejan llevar y las disfrutan, y por otro, quienes se resisten e intentan saltarlas, agacharse, enfrentarlas. Si la ola es fuerte nada de lo que se intente va a dar resultado y el arrastre se lleva puesto a todo y a todxs. Esto último, una marea de mujeres más del estilo tsunami que de ola inofensiva cargada de espuma, más de ola arrasadora que de las que son posibles de esquivar. Eso muestra esta 4ta. oleada feminista que a fuerza de insistencia y originalidad, de planteos concretos y claros ha ocupado horas y horas en los medios de comunicación en las últimas semanas, no sólo locales sino en el plano internacional. El ni una menos frente a los femicidios, travesticidios y todo tipo de abuso contra las feminidades, la campaña nacional por el aborto legal y seguro que llega al Congreso de la Nación, los derechos de todxs ante la diversidad de géneros, el descubrimiento de los micro machismos evidenciándolos como rasgos de una sociedad patriarcal y el ya no nos callamos (marco en el cual han explotado denuncias de abusos ocultas durante mucho tiempo, sabiendo que eso no volverá a pasar) son algunas de las tantas cuestiones con las que viene cargada esta oleada feminista. Pero también la novedad contundente como plantea nuestra compañera Victoria Freire es ponerse a la cabeza en la lucha contra las avanzadas neoliberales. Desde la revolución Francesa del siglo XVIII, el denominado feminismo ilustrado exigiendo la igualdad de derechos para las mujeres ante la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano; las luchas feministas por la igualdad en cuestiones legales como el derecho a la propiedad y, en particular, al voto propias de mediados del siglo XIX; y la tercera oleada, aquella a mediados del siglo XX y sobre todo en las décadas de 1960 y ´70, vinculada a otras demandas, como los derechos reproductivos y sexuales, donde se masificaron los grupos de concienciación y problematización sobre la diversidad que implica el "ser mujer", en términos de clase y étnicos. Esta cuarta oleada tiene un rasgo distintivo, la masividad, dejó de ser una lucha de pocas para convertirse en esperanza de muchas y a un nivel inimaginado hace pocos años atrás. Llega a muchas más mujeres, trastoca elementos sensibles de la sociedad patriarcal, pone nerviosos a los machos que ven cómo se caen o peligran sus privilegios. Este 8M más de 500 mil personas (mujeres, travestis, trans, e incluso varones) se volcaron a las calles en nuestro país en el marco del último paro internacional de mujeres. Dando cuenta de la masividad del movimiento que mencionábamos. Tanto en Capital Federal como en diversas ciudades del interior, feminidades de distintos sectores sociales fuimos protagonistas de un hecho histórico, un hito más en nuestra lucha por la justicia y la igualdad. Todavía, y a pesar de la fuerza, falta mucho por conquistar, faltan muchos compañeros varones que logren deconstruirse y asumirse feministas no sólo discursivamente, incluso en organizaciones feministas como la nuestra, pero sabemos que es un trabajo arduo, de lucha constante. De la misma manera que soñamos una sociedad libre por fuera del sistema capitalista, pensamos y estamos seguras de que solo será posible con nosotras y desterrando el patriarcado, un sistema de producción más justo pero patriarcal está destinado a repetir errores. El desafío es de todxs pero esta oleada que empuja y empuja es de nosotras. Alejandra Arias / Colectiva Mala Junta

