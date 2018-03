La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/mar/2018 En IVI la endometriosis no impide la posibilidad de ser madre







Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de la endometriosis en la población general llega al 10%. La endometriosis se puede encontrar en un 35% de las mujeres que experimentan infertilidad.1 La endometriosis ocurre cuando el endometrio -que recubre el interior del útero- se desprende y se desplaza a través de las trompas de Falopio hasta extenderse por otras áreas, como los ovarios, la pelvis o la vejiga. Normalmente, este tejido se elimina con cada menstruación y crece uno nuevo en el siguiente ciclo menstrual, pero la adherencia del endometrio en dichos órganos –denominada endometriosis- puede generar dolores, sangrados irregulares y, en algunos casos, problemas de fertilidad. Esta enfermedad altera la calidad de vida de las mujeres que la padecen, afectando a sus relaciones de pareja, familiares, laborales y también de reproducción, ya que el sangrado interno produce lesiones, adherencias, quistes de endometriosis, que ocasionan distorsión de la anatomía y por tanto dificulta el normal transporte de los espermatozoides, la fecundación del óvulo e incluso la calidad del embrión. "Pero al igual que cualquier otra patología que afecte la fertilidad de una mujer va a depender de muchas variables, tales como el grado de endometriosis que presente la paciente, sobre todo determinar si hay daño ovárico, o presencia de otros factores tales como la edad, fibromas, o daño tubárico" comenta el Dr. Fernando Neuspiller, director de IVI Buenos Aires. "Los resultados que hemos obtenido en tratamientos de reproducción asistida en pacientes con endometriosis son muy buenos pero como mencionamos, va a depender mucho de diversos factores" enfatiza el doctor. Los síntomas que presenta la endometriosis son: fuerte dolor durante el período y la ovulación, dolor durante o luego de las relaciones sexuales, sangrado excesivo, dolor pélvico crónico, fatiga e infertilidad. "Aunque estas molestias pueden parecer evidentes a la hora de sospechar un problema de salud, no lo es tanto si tenemos en cuenta que muchas de las mujeres padecen estas dolencias agudas, propias de los ciclos menstruales", explica el Dr. Neuspiller. "Para poder realizar un diagnóstico preciso se debe poder visualizar las lesiones que en muchos casos son de tamaño reducido, esto se hace posible a través de laparoscopia", agrega. Luego de realizar la laparoscopia se podrá categorizar la gravedad de la endometriosis en etapas que van del 1 al 4, siendo la última la causante de una formación importante de cicatrices y de la dificultad para quedar embarazada de forma natural, haciendo necesario un tratamiento de fertilidad. A pesar de los avances alcanzados en los tratamientos para el dolor, aún no existe cura y poco se sabe de las causas. Esta enfermedad, que afecta a un porcentaje muy alto de mujeres, puede ser hereditaria y suele diagnosticarse entre los 25 y los 35 años, aunque comienza a desarrollarse con el inicio de la menstruación regular. En ocasiones se prolonga entre cinco y diez años desde que se detectan los primeros síntomas, un periodo de tiempo excesivamente largo durante el cual la enfermedad evoluciona y puede tener consecuencias muy perjudiciales en la calidad de vida de quienes la sufren, y acarrear graves problemas médicos como la infertilidad. "En general podemos decir que las pacientes con endometriosis tienen menores resultados reproductivos que las pacientes que no la presentan, pero con la atención y asesoría médica adecuada, muchas mujeres con endometriosis podrán lograr un embarazo" finaliza el Dr. Neuspiller. Sobre IVI: El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) nació en 1990 como la primera institución médica en España especializada íntegramente en reproducción humana. Actualmente cuenta con más de 40 clínicas en 10 países incluyendo su clínica en Argentina, que se encuentra en el país desde el 2008. Mismo año en que logró el nacimiento del primer niño argentino gestado con óvulos vitrificados. IVI Argentina realiza todos los tratamientos de reproducción asistida que existen en la actualidad: inseminación artificial (IA), fecundación in vitro (FIV), donación de ovocitos, inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), diagnóstico genético preimplantacional (DGP) y vitrificación de ovocitos. Además, cuenta con la última tecnología en materia de reproducción y con un equipo altamente cualificado



