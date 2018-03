Honda Argentina presentó el modelo CR-V 2018

P U B L I C



Bajo el concepto "Viví un paso adelante", la quinta generación del modelo llega a la Argentina con un diseño totalmente renovado, tracción inteligente AWD (All Wheel Drive), motor turbo 1.5 y un equipamiento superior. Presentada oficialmente en el stand de la marca en ExpoAgro 2018, La Auténtica Defensa acompañó el lanzamiento. Fabricada en Estados Unidos, llega a la Argentina la quinta generación de la Honda New CR-V, un modelo altamente aceptado en el mercado local, ahora con una presencia más elegante, sofisticada y confortable; con toda la expectativa de marcar tendencia, seguir evolucionando y reflejar el espíritu de la marca en términos de tecnología, seguridad e innovación. Su Motor Turbo 1.5 i-VTEC de 190 CV y la tracción inteligente AWD, redefine a la New CR-V dentro del segmento de SUV urbano y deportivo. Con un interior más amplio y versátil, equipamiento al nivel de las nuevas tecnologías de conectividad e implementada sobre una arquitectura de plataforma totalmente nueva, apunta a los máximos niveles de calidad y refinamiento de conducción, comodidad en el desplazamiento y una lograda insonorización de la cabina. Las nuevas ópticas full led de diseño agresivo, la implementación de el Active Shutter Grille de Honda (que cierra las persianas frontales de parrilla cuando el motor no requiere refrigeración), el Hands Free Access Power Tailgate (puerta trasera eléctrica de acceso con manos libres que permite abrir y cerrar con solo mover el pie debajo de la parte trasera del vehículo) son solo algunas de las innovaciones tecnológicas con que cuenta la renovada Honda CR-V que ael martes se presentó ante el periodismo especializado de todo el país en San Nicolás, dentro de la ExpoAgro 2018; en un coqueto stand que se completaba con una HR-V, toda la línea de motocicletas, los productos Honda Marine, la división de agrícola y los productos de fuerza. Tal como sucede en los aviones de combate, la New CR-V incorpora el sistema Head Up Display, el cual permite que el conductor pueda observar los principales indicadores del vehículo proyectados en una lámina en dirección al parabrisas, con el objetivo de mantener la mirada en el camino; así como también cuenta con el sistema de cámara LaneWatch que evita tener puntos ciegos en el espejo lateral derecho. El motor turbo de cuatro cilindros en línea e inyección directa DOHC de 1.5 lt, con control de sincronización de válvulas VTC brinda un rendimiento de notable respuesta en todo el rango de funcionamiento, transformándolo en el más potente y eficiente en materia de consumo que se haya equipado de este modelo. En cuanto al diseño exterior, a pesar de ser más compacto, se destaca por su gran amplitud y la distancia entre ejes más larga beneficiando significa-tivamente el espacio interior, cuyo volumen total aumenta en 50,9 litros respecto de su antecesora. La New CR-V cuenta con un interior más amplio, nueva combinación de materiales y texturas, incluido un panel de instrumentos renovado y nueva pantalla a color TFT; que mejora la estética a un diseño más elegante, ofreciendo además lo último en conectividad y desempeño de audio con una nueva generación de tecnología avanzada. Encendido remoto del motor, controles de clima de zona doble, freno de estacionamiento eléctrico, puertos de carga USB traseros, asiento del conductor delantero con ajuste eléctrico de 8 posiciones y soporte lumbar eléctrico de 4 posiciones; seis airbag, carrocería "Ace", sistemas Agile Handling Assist y VSA, tecnología Driver Attention Monitor que califica el manejo del conductor y de acuerdo a eso envía notificaciones de vibración y sonido si es que éste registra cansancio en el manejo, hacen a la New CR-V un vehículo con los standares más elevados de seguridad. A un precio de U$S 57.000 ya está disponible en todos los concesionarios oficiales de Honda en Argentina en la versión EXT AWD como único modelo.



"VIVI UN PASO ADELANTE". El lanzamiento de la New CR-V se llevó a cabo en ExpoAgro, con la presencia de ejecutivos, gerentes y personal de la companía; acompañados por el público y la prensa.





PRESENTACIÓN. Jorge Fernández, Vicepresidente de Honda Argentina, presentó con lujo de detalles la New CR-V al periodismo presente





NUEVO MOTOR. 1,5 lts. turbo de DOHC de 190 CV





BELLEZA Y TECNOLOGIA. La New CR-V es más compacta por fuera pero con mayor volumen interior. Cuenta además con tecnología de punta en materia de equipamiento, motorización y seguridad. "EN 2017 FABRICAMOS MÁS DE 140 MIL MOTOS EN LA PLANTA DE CAMPANA" Conversamos con Martin de Gaetani, gerente senior de Relaciones Institucionales de Honda Motor de Argentina -Vemos que este lanzamiento se vive como una "fiesta", desde un stand impresionante en ExpoAgro. ¿Se vive así el arribo de la New CR-V? -Contentos de tener disponible un modelo emblemático de la marca, que se ha vendido muy bien en Argentina (fue líder en ventas el año pasado); con un diseño totalmente renovado; ahora con la novedad que viene la versión 4x4.

Es importante destacar que este modelo viene de Estados Unidos, a cambio del modelo anterior que venía de la planta de México. Con un motor de 1,5 lts. y 190 CV, aún siendo más compacta, tiene la particularidad de tener mayor espacio interior y diferencia entre ejes. Tecnológicamente de avanzada, ustedes vieron en el lanzamiento todas las virtudes con que cuenta (ver nota principal). -¿Se puede decir que con este nuevo modelo el line-up está completo? -Con este modelo y la incorporación muy pronto del nuevo Accord también proveniente de los Estados Unidos; cubriremos todas las necesidades del mercado. Lideramos el año pasado con un solo modelo de CR-V que era 4x2, ahora con esta versión 4x4 sabemos que el segmento es distinto, porque es un vehículo de 57 mil dólares; pero apostamos en los próximos 12 meses introducir mil unidades en el mercado. Esto nos servirá de base para analizar en el futuro la incorporación de las versiones 4x2. -¿Por qué se decide hacer el lanzamiento en ExpoAgro, un espacio que ya en otra oportunidad Honda utilizó como escenario de presentaciones de nuevos modelos? -Decidimos lanzarla en ExpoAgro por dos razones: primero por el target de público de la CR-V que es el que cuenta este evento, y también porque coincidió con la disponibilidad. Lugar y momento indicados. -¿Qué me podes contar de la planta Campana? -En Campana durante 2017 fabricamos 140 mil motos (casi 750 motos por día). La verdad que estamos muy bien; y este año se espera seguir creciendo mucho. Ya tenemos 10 modelos de producción en la planta de la Ruta 6 y va a haber algún lanzamiento más durante el año; completando con el line up de la alta gama que empezó a ingresar desde el año pasado: Africa Twin, CBR1000, NS750…; con mucha expectativa de recuperar el liderazgo. -¿Y en relación al trabajo que vienen desarrollando a nivel de Responsabilidad Social Empresaria? ¿Habrá alguna novedad? -Continuaremos trabajando en Campana con los programas de Educación Vial a través de las Escuelas de la ciudad; siempre manteniendo la filosofía de Honda, de involucrarse con la comunidad. Estamos conversando con el Municipio y seguramente haremos algún anuncio en conjunto de actividades relacionadas con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE); como te dije, manteniendo la filosofía del compromiso con la comunidad donde pertenecemos.

