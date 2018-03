Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 15/mar/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 15/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Los gremios docentes pidieron una ”urgente convocatoria” a paritarias Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Solicitan un incremento salarial superior a la meta oficial de inflación. Además, denunciaron el cierre de bachilleratos de adultos. El Frente de Unidad Docente Bonaerense le reclamó ayer al Gobierno provincial la "urgente convocatoria" a una nueva ronda de paritarias, y denunció el "cierre de cursos y escuelas". Dirigentes de los gremios FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA brindaron una conferencia de prensa en la que volvieron a reclamar a la administración de María Eugenia Vidal por un incremento salarial superior a la meta oficial de inflación. "Estamos pidiendo que nos convoquen. Con el aumento que nos proponen no podemos pagar la luz", dijeron desde el Frente de Unidad Docente. "Reconocer al otro implica dialogar, le pedimos a la gobernadora que reconozca y valore a los docentes. No somos los culpables de ninguna crisis educativa, somos parte de la educación y de la solución de cualquier problema que haya en la educación", afirmó María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA. A pesar del fuerte reclamo, este martes no se volvió a hablar de paros ni de otras medidas de fuerza. Por lo que los padres pueden estar tranquilos por el momento. De acuerdo a lo expresado, las protestas se llevarán a cabo mediante movilizaciones para exigir que un salario que no vaya a la baja y que cesen "las decisiones que impliquen ajuste". Además, Torre se refirió al cierre de los Bachilleratos de Adultos y otros inconvenientes que aparecieron en el inicio del ciclo lectivo: "Denunciamos, como se está haciendo en cada distrito de la Provincia, el cierre de los bachilleratos de adultos: miles de ellos se quedan sin estudiar y cientos de docentes sin trabajo", afirmó. "Paralelamente, más de 80.000 niños del nivel inicial no tuvieron la posibilidad de iniciar sus clases: no tienen acceso a la Educación Inicial y la única respuesta frente a esta grave situación es amontonar a niños de 2, 3 y 4 años en una misma aula", enfatizó. Según Torre, "el cierre de cursos y escuelas muestra que para las autoridades los estudiantes y trabajadores sólo somos un número más. Basta ver la situación de escuelas de islas y de escuelas rurales. Como dijo la gobernadora (Vidal) lo importante es que los chicos aprendan. Y para esto tienen que haber aulas, condiciones dignas, escuelas terminadas, sillas y bancos". "La Gobernadora debe cambiar la lógica de la discusión. Exigimos que suspendan el cierre de los bachilleratos, que abran todas las escuelas que se necesitan, que nombren a todos los docentes necesarios para poder garantizar en serio una educación de calidad. Y que nos convoquen para discutir nuestro salario. Le pedimos a Vidal que reconozca y valore nuestro trabajo. Somos parte de la solución de cualquier problema que haya en la educación", enfatizó.

RECLAMO. “Estamos pidiendo que nos convoquen. Con el aumento que nos proponen no podemos pagar la luz", dijeron desde el Frente de Unidad Docente. "DONDE DEBERÍA HABER ENCONTRADO EL BACHILLERATO PARA ADULTOS, ENCONTRÉ AULAS VACÍAS" El consejero escolar Alejo Sarna mostró su "preocupación" por la resolución del Gobierno de la Provincia. El consejero escolar Alejo Sarna, referente de "Vamos Campana" manifestó su preocupación ante el "recorte" en los Bachilleratos para Adultos que realizó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. "Donde debería haber encontrado el Bachillerato para Adultos, encontré aulas vacías", señaló después de visitar el Bachillerato de Adulto en Gestión y Administración que funciona en el barrio Villanueva. Sarna se acercó hasta el lugar a raíz de los "preocupados comentarios" que le transmitieron desde la "comunidad educativa y alumnos" y aseguró que el cierre del curso genera "una profunda tristeza en directivos, docentes y principalmente alumnos que tenían la ilusión de terminar la escuela". "El Bachillerato de Adulto de Villanueva, su par de Otamendi y la sede de la Escuela Media 1 son víctimas de la resolución 1657/17 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que clausura dicha modalidad para los mayores de 18 años", afirmó. "Esto barre con el derecho al acceso a la educación pública para aquellos que no pudieron terminar el secundario. Esto es nuevamente una deuda pendiente con aquellos que quieren pero no pueden terminar la escuela", sostuvo el joven referente de Vamos Campana. "Durante su adolescencia, muchos jóvenes debieron salir a trabajar para sostener a sus familias. Quitarles las herramientas a estas personas para que de grandes puedan finalizar sus estudios es una doble deuda del estado, que excluye y genera desigualdad", concluyó Sarna.



