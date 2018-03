El jefe comunal advirtió que un auto comenzaba a prenderse fuego y, sin dudarlo, asistió a su conductor. El hecho ocurrió en avenida 6 de Julio y Namuncurá. El intendente Sebastián Abella ayudó este martes a apagar el principio de incendio de un automóvil en la avenida 6 de Julio y Namuncurá. En su recorrida habitual por la ciudad, el jefe comunal advirtió la situación al visualizar el humo que salía de un auto y no dudó en parar y asistir al vecino víctima del siniestro. El hecho, que fue capturado por las cámaras del CIMoPU, ocurrió cerca de las 14. Un Renault Megane comenzó a incendiarse, aparentemente, producto de una falla electromecánica en su motor. Para evitar complicaciones en el tránsito, Abella primero estacionó su vehículo a unos metros, descendió con su propio matafuego y corrió hacia el siniestro. Gracias a su intervención y con la ayuda de vecinos, el foco ígneo fue rápidamente extinguido, impidiendo que el fuego se propague hacia el resto del auto. No obstante, un móvil de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y realizó las tareas de enfriamiento pertinentes para evitar que el siniestro se reavive. El conductor agradeció al Intendente su solidaridad, que por unos minutos interrumpió sus obligaciones para ayudar a un vecino.

ABELLA BOMBERO. El Intendente no dudó en socorrer al vecino en problemas, utilizando el matafuegos correctamente, sin abrir el capot.

El intendente Abella ayudó a apagar un incendio: https://t.co/n4CEsK0sMi vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 14 de marzo de 2018 El intendente de Campana ayudó a apagar el incendio de un auto https://t.co/it9ACF6O3O vía @todonoticias — MunicipalidadCampana (@campanagov) 14 de marzo de 2018

