El lunes se movilizaron cerca de 150 personas, entre ellas varias mujeres de colectivos feministas de Campana. Exigen la detención del único sospechoso. El hecho sucedió el pasado 8 de marzo en la vecina ciudad. La víctima sigue internada. Más de un centenar de personas se movilizaron el lunes por la tarde en la vecina ciudad de Zárate para repudiar la no detención de un presunto violador. De la manifestación, que incluyó un escrache frente a la casa del acusado, participaron colectivos feministas de nuestra ciudad. Con pancartas y banderas alusivas al hecho - registrado en la madrugada del pasado 8 de marzo, Día de la Mujer - la columna comenzó su movilización desde la Plaza Italia. Allí se concentraron decenas de mujeres indignadas por la decisión de la jueza de Garantías del Departamento Judicial Zárate-Campana Graciela Cione de dejar en libertad al principal sospechoso de la violación, al considerar que no había pruebas suficientes para dictar su prisión preventiva. "Las circunstancias no resultan claras y el único testigo que declaró horas después en la Comisaría lo hizo en presencia de su padre -a pesar que tiene 33 años- porque se encontraba alcoholizado", indicó la jueza en declaraciones al diario zarateño La Voz. Señaló que la víctima recuerda algunas circunstancias previas al hecho que se produjo en el interior de su vivienda, pero nada en relación al mismo. Según trascendió, el ataque lo habría protagonizado uno de sus vecinos. En un primer momento, se dijo que su pequeño hijo de 10 años había dado aviso al 911 y que otro vecino acudió al rescate de ambos. Al llegar los bomberos, tanto víctima como victimario se hallaban inconscientes. La primera continúa internada en un nosocomio y todavía no ha prestado declaración. La Jueza no descartó que pudo haberse perpetrado un abuso sexual, pero remarcó que no hay pruebas suficientes. Sostuvo que el fiscal -Pablo Brueri de la UFI 8- debe seguir investigando para obtener más pruebas y pedir luego la detención de la persona que considere responsable. "Faltan aún mucho pasos probatorios para dar, porque con lo que se sabe no puedo dictar una prisión preventiva, sólo se dictó una prohibición de contacto".

#15noticias - Acusación de violación en Zárate @MuniZARATE #Canal15Campana #CampaBA https://t.co/wTv7ia7fxU — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 15 de marzo de 2018 En menos de 24hs lo libero y hay una mujer internada recuperandose.

Hoy lo escrachamos y aparecieron 10 policias para menos de 100 personas pacificas.

3 horas después el chabon limpiaba el frente de su casa muy tranquilo.

Hablame de impunidad. pic.twitter.com/bvMuqfmTP2 — Agustina (@AgustinaBMedina) 14 de marzo de 2018

