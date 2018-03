Cayó 3-2 como local ante Lugano, un rival directo en la lucha por llegar al Reducido. Sosa y Curto anotaron los goles Auriazules. Puerto Nuevo sufrió ayer una dolorosa derrota que lastima sus ilusiones de pelear por acceder al Reducido por el segundo ascenso. Es que, como local, cayó ante un rival directo en esa lucha y, de esa manera, cosechó su segunda caída en fila después del traspié de la semana pasada frente a Argentino de Merlo como visitante. El equipo dirigido por Hugo Medina perdió 3-2 frente a Atlético Lugano, que supo golpear en momentos claves del juego y aprovechar las bajas que padeció el Auriazul para este encuentro. Con este resultado, el Portuario no pudo salir de la línea de los 26 puntos y fue superado por su rival, que llegó a los 28 y se instaló en la 10ª posición. Los dos equipos son los inmediatos perseguidores de Atlas (30 unidades), que marcha en el noveno puesto y se está quedando por ahora con el último boleto al Reducido. Encima, el próximo compromiso de Puerto Nuevo será ni más ni menos que el líder del campeonato, Victoriano Arenas, el martes 20 de marzo como visitante. EL PARTIDO Debido a las bajas por lesión y suspensiones, el conjunto de Hugo Medina salió a disputar el encuentro con su habitual sistema táctico (4-1-4-1), pero con variantes en los nombres. El juvenil Ángel Ramón fue quien ocupó el lugar de Sergio Robles (desgarrado) como lateral izquierdo y Cristian Torres reemplazó a Tadeo Mac Intyre (fractura de mandíbula) en el sector derecho de la mitad de la cancha. Por otro lado, Orlando "Pampa" Sosa retornó a la titularidad en lugar de Alex Curto. Al minuto de juego, Puerto Nuevo tuvo una de sus pocas llegadas de peligro del primer tiempo. Nicolás Rodríguez sacó un centro a media altura desde la izquierda que Cristian Torres no llegó a conectar de lleno en el segundo palo, cuando ingresaba al área en soledad. A partir de allí, el juego fue muy interrumpido con faltas en la mitad de cancha. Puerto Nuevo jugaba lejos del arco rival y sus volantes no lograban hacerse dueños de la pelota. Y a la hora de marcar, lo hacían con reiteradas infracciones. En tanto, Atlético Lugano apostaba a largos envíos a su centrodelantero (Tomás Koiro), quien se movía constantemente entre los centrales. Y con esa fórmula llegó a la apertura del marcador a los 36 minutos. Luego de una salida en falso del arquero Ponce de León, fue Elías Fernández quien ingresó al área por derecha y envió el balón al medio para que Gabriel Preti la empuje a la red. Desde aquel momento hasta el final de la primera parte, los locales intentaron la reacción, pero no generaron demasiado peligro. Apenas un tiro libre de Pablo Sosa que pasó cerca del travesaño a los 43 minutos. Encima, al comienzo del segundo tiempo el conjunto visitante golpeó rápidamente. A los 4 minutos apareció nuevamente el autor del primer gol, Gabriel Preti con un tiro libre desde la izquierda que se coló en el centro del arco. Es que el volante visitante envió un disparo sin demasiada violencia que se filtró entre los defensores auriazules y que Ponce de León no pudo contener debido a la falta de visión. El nerviosismo se apoderó del Portuario, que no podía con sus imprecisiones. Aunque a los 29 minutos encontró en una mano de Rubén Domínguez dentro del área una excelente oportunidad para descontar. "Pampa" Sosa se hizo cargo de la responsabilidad y con una ejecución al palo derecho del arquero estableció el 1-2 y le devolvió la ilusión a su equipo. De allí hasta el final, el partido fue vibrante a pesar del bajo nivel de juego. Puerto Nuevo fue en busca del empate y asumió el riesgo de quedar con pocos defensores en su propio campo en muchas ocasiones. Así se expuso al contrataque de Lugano, que fue justamente la vía del Naranja para llegar al tercer tanto. Nuevamente con protagonismo de Gabriel Preti, quien recibió la pelota en el sector izquierdo, hizo la pausa y metió un gran pase para Patricio Ruíz, que quedó mano a mano con Ponce De León para definir abajo al primer palo a los 40 minutos. Parecía que el partido ya estaba resuelto. Sin embargo, sobre el cierre del tiempo regular, el ingresado Alex Curto recibió una buena pelota que lo dejó cara a cara con el arquero rival y definió por encima con gran exquisitez para volver a descontar y ponerle dramatismo a los últimos minutos. Así, en el descuento, el Portuario fue decididamente en busca del empate a través de constantes envíos al área para Curto y Sosa. Pero la oportunidad no se le presentó y, entonces, se quedó con las manos vacías y una dolorosa derrota ante su gente.

JUVENIL EN ACCIÓN. Ángel "Noni" Ramón jugó como lateral izquierdo en reemplazo del lesionado Sergio Robles.





EN EL MEDIO. Franco Colliard avanza con el balón ante la marca de dos rivales. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Rodrigo Ponce de León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Angel Ramón; Kevin Redondo; Cristian Torres, Franco Colliard, Pablo Sosa, Nicolás Rodríguez; Orlando Sosa. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Brian Aguirre, Rodrigo Alconada, Eliseo Aguirre, Gustavo Roldán, Facundo Ferulano y Alex Curto. ATLÉTICO LUGANO (3): Martín Romero; Luciano Leone, Gabriel Zárate, Martín Ríos, Rubén Domínguez; Elías Fernández, Nicolás De Ciurcio, Elías Toloza, Gabriel Preti; Nicolás Carabajal y Tomás Koiro. DT: Adrián Tossi. SUPLENTES: Tomás Dell Oglio, Nahuel Fernández, Ulises Soler, Pablo Vielma, Patricio Ruíz, Nahuel Pacheco y Ezequiel Cueto. GOLES: PT 36m Gabriel Preti (L); ST 4m Gabriel Preti (L); 30m Orlando Sosa -de penal- (PN); 40m Patricio Ruíz (L); 45m Alex Curto (PN). CAMBIOS: ST 10m Roldán x Torres (PN); 19m Vielma x Toloza (L); 27m Curto x Ramón (PN); 31m Ruíz x Koiro (L). AMONESTADOS: A. Rodríguez, Colombo, Ponce de León, Redondo, P. Sosa (PN); E. Fernández, Romero, M. Ríos, R. Domínguez (L). EXPULSADOS: ST 35m Antoni Rodríguez (PN). ESTADIO: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira

Primera D:

Puerto Nuevo sufrió una dolorosa derrota

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: