La última vez que dirigió al Violeta fue en febrero de 2016 frente a Brown en Adrogué. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya confirmó la programación de la 19ª fecha del Nacional B y también la designación de árbitros para cada uno de los encuentros. Así, se ratificó que Villa Dálmine enfrentará a Ferro Carril Oeste el sábado desde las 17 horas en Caballito y también se conoció que Ignacio Lupani será el encargado de administrar el reglamento en dicho partido. Lupani no dirigió al Violeta en el actual campeonato y tampoco lo hizo en la pasada temporada. Así, su último antecedente con el equipo de nuestra ciudad se remonta a febrero de 2016, en el empate 1-1 con Brown (A) por la quinta fecha del Torneo de Transición (por entonces, Jorge Vivaldo era el DT de Villa Dálmine). Aquella tarde en Adrogué, Lupani estuvo en la mira del pueblo Violeta al marcar afuera del área un claro penal que Joel Barbosa le cometió a Renso Pérez cuando el juego ya estaba 1-1. En total dirigió a Villa Dálmine en 11 oportunidades (cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas). PRÓXIMOS COMPROMISOS. Aunque todavía no es oficial, ayer trascendieron las posibles fechas de los próximos dos encuentros del Violeta, que el sábado 24 recibiría a Independiente Rivadavia desde las 16 horas por la 20ª fecha y que el lunes 2 de abril visitaría a Aldosivi de Mar del Plata en un partido que sería televisado desde las 21 horas por TyC Sports.

Ignacio Lupani dirigirá el partido frente a @FerroOficial, correspondiente a la 19° Fecha del Nacional B. Foto: Twitter @VilladalmineOK NACIONAL B - FECHA 19 SÁBADO - 15.30 horas: Flandria vs Deportivo Riestra / Julio Barraza - 15.30 horas: Brown (A) vs Gimnasia (J) / Yael Falcón Pérez - 17.00 horas: Ferro vs Villa Dálmine / Ignacio Lupani - 17.05 horas: Almagro vs San Martín (T) / Nazareno Arasa (TV) - 19.05 horas: Agropecuario vs Estudiantes (SL) / Diego Ceballos (TV) DOMINGO - 15.30 horas: Brown (M) vs Los Andes / Sebastián Ranciglio - 16.00 horas: Juventud Unida (G) vs Santamarina / Bruno Bocca - 17.00 horas: Mitre (SdE) vs Atlético Rafaela / Luis Lobo Medina - 18.00 horas: Instituto vs Nueva Chicago / Gerardo Méndez Cedro - 19.00 horas: All Boys vs Boca Unidos / Pablo Díaz - 19.30 horas: Indepte. Rivadavia vs Sarmiento / Alejandro Castro LUNES - 21.05 horas: Aldosivi vs Quilmes / Ramiro López (TV) #FútbolProfesional | Por la 19° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará el sábado desde las 17 horas a @FerroOficial. #VamosViola. pic.twitter.com/odkGs8tmIE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 13 de marzo de 2018 #FútbolProfesional | Ignacio Lupani dirigirá el partido frente a @FerroOficial, correspondiente a la 19° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/j4e2nRXR02 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 13 de marzo de 2018

Nacional B - Villa Dálmine:

Ignacio Lupani será el árbitro frente a Ferro

