El pasado lunes se puso en marcha la cuarta edición de esta actividad coordinada por el profesor Facundo López. El Club Puerto Nuevo puso en marcha la cuarta temporada de su Escuela de Hóckey sobre Césped, con el objetivo de fomentar el deporte y también de brindar la posibilidad de practicar esta actividad en la populosa zona del barrio Don Francisco y sus alrededores. "Los objetivos principales son que las chicas se diviertan y puedan relacionarse con sus pares. A la vez, que disfruten de la actividad sin presiones" explica Facundo López, profesor y coordinador general. La escuelita funciona los días lunes y miércoles para chicas de 5 a 18 años en diferentes horarios, de acuerdo a las edades. De 17.30 hs a 18.30 es el turno de las más chicas (hasta 7 años), quien practicarán con el profesor Facundo López. Mientras que de 18.30 a 20.00 entrenarán las más grandes, divididas en dos categorías: de 8 a 11 años lo harán con Belén Orozco y Micaela Rodríguez, al tiempo que las chicas de 12 a 18 años estarán a cargo de López. Según explicó el coordinador de la Escuela, para sumarse a las clases no se necesita experiencia previa ni elementos, dado que en el club brinda palos, bochas, canilleras y otros elementos necesarios para la disciplina. La idea de la Escuela de Hóckey es también sumar competencia a lo largo del año, aunque todavía no está confirmado a qué liga (no federada) se sumará Puerto Nuevo.

LA BOCHA RUEDA EN DON FRANCISCO. La Escuela, cuyas clases se dictan los lunes y miércoles, es para chicas de 5 a 18 años. Y se divide en tres categorías.



Hóckey sobre Césped:

Comenzó la escuela de hóckey en el Club Puerto Nuevo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: