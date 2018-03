La vida en dos ruedas

La bicicletería "Vagus Bikes" cuenta con su propia marca. "Armo, vendo, ando y amo las bicicletas" dice su dueño, Gustavo Bragán "Nací en una bicicletería, en Villa Ballester. Y competí desde pibe. Incluso llegué a correr en el viejo KDT. Pero a Bety, mi vieja le daba miedo y corría más que yo: en los circuitos callejeros iba de una esquina a la otra para ver si estaba bien…" dice Gustavo Bragán (51), el dueño de "Vagus Bikes", la flamante bicicletería de Av. Varela 910 que abrió sus puertas hace un mes. Para complacer a su madre, Gustavo tuvo que cambiar las ruedas por los remos. Pero nunca dejó las dos ruedas que, además, siempre fueron su modo de vida a través de la distribuidora fundada por su padre. Ahora radicado en Campana desde hace 1 año, Gustavo conoce nuestra ciudad como la palma de su mano, porque desde adolescente llegaba con el reparto de piezas y repuestos para los bicicleteros de la ciudad. "Tenía 16 años y mi viejo, me mandaba con la chata de reparto con mi abuelo "Iaio" de acompañante. Como era menor, no tenía registro. Ahora que lo pienso, era una locura. También es cierto que el tránsito era mucho más tranquilo que ahora y nunca me pasó nada. Pero faltando 1 mes para cumplir los 18, me engancha un zorro gris justó acá, en la Av. Mitre. Era un gordo de lentes oscuros… ¡No me olvido más!" dice con una carcajada. Le preguntamos si la marca "Vagus" remite veladamente a su poco amor y constricción al trabajo. Siempre de buen humor y con una amplia sonrisa aprueba la broma y aclara: "Va, es de Vanesa Aguila, el nombre de mi pareja. Muchos la conocen por el hockey del Boat Club. Me enamoré, y es por ella que decidí radicarme en Campana. Y ‘Gus’, claro, por mi nombre". Como siempre, la bicicletería de Gustavo sigue haciendo las veces de proveedor de piezas, partes y accesorios de los bicicleteros de la región, y la distribuidora de Villa Ballester quedó a cargo de su mano derecha: su hijo Martín, quien continúa el negocio familiar. "Armo, vendo, ando y amo las bicicletas" explica Gustavo, quien lleva toda su vida vinculado a ellas. "Lo único que no hago acá en Campana es reparaciones. Pero puedo asegurar que conozco todos los aspectos del negocio y el deporte propiamente dicho: sé perfectamente lo que vendo. La bicicleta es uno de los deportes más sanos y recreativos que puede haber. Y si algún dolor aparece, me tomo el trabajo de ver cómo el cliente utiliza la bicicleta: a veces, la postura de manejo es la clave. Otras, la posición de los pies o la altura del asiento. O, directamente, el asiento propiamente dicho. Ese es un servicio adicional de mi negocio: el asesoramiento integral. Te pregunto para qué la vas a usar y te recomiendo la mejor opción. Con los rodamientos, la caja pedalera, y el caño porta silla no se jode. Y de la garantía, olvidáte: las bicicletas las armo yo con lo mejor del mercado y, además, me vas a encontrar acá todos los días", concluye con otra sonrisa.

EXPERTO. "Conozco todos los aspectos del negocio y el deporte", asegura Bragán. Después de verlo andar de espaldas, le creemos.



La vida en dos ruedas

