NOTICIA RELACIONADA: Honda Argentina presentó el modelo CR-V 2018 Conversamos con Martin de Gaetani, gerente senior de Relaciones Institucionales de Honda Motor de Argentina -Vemos que este lanzamiento se vive como una "fiesta", desde un stand impresionante en ExpoAgro. ¿Se vive así el arribo de la New CR-V? -Contentos de tener disponible un modelo emblemático de la marca, que se ha vendido muy bien en Argentina (fue líder en ventas el año pasado); con un diseño totalmente renovado; ahora con la novedad que viene la versión 4x4.

Es importante destacar que este modelo viene de Estados Unidos, a cambio del modelo anterior que venía de la planta de México. Con un motor de 1,5 lts. y 190 CV, aún siendo más compacta, tiene la particularidad de tener mayor espacio interior y diferencia entre ejes. Tecnológicamente de avanzada, ustedes vieron en el lanzamiento todas las virtudes con que cuenta (ver nota principal). -¿Se puede decir que con este nuevo modelo el line-up está completo? -Con este modelo y la incorporación muy pronto del nuevo Accord también proveniente de los Estados Unidos; cubriremos todas las necesidades del mercado. Lideramos el año pasado con un solo modelo de CR-V que era 4x2, ahora con esta versión 4x4 sabemos que el segmento es distinto, porque es un vehículo de 57 mil dólares; pero apostamos en los próximos 12 meses introducir mil unidades en el mercado. Esto nos servirá de base para analizar en el futuro la incorporación de las versiones 4x2. -¿Por qué se decide hacer el lanzamiento en ExpoAgro, un espacio que ya en otra oportunidad Honda utilizó como escenario de presentaciones de nuevos modelos? -Decidimos lanzarla en ExpoAgro por dos razones: primero por el target de público de la CR-V que es el que cuenta este evento, y también porque coincidió con la disponibilidad. Lugar y momento indicados. -¿Qué me podes contar de la planta Campana? -En Campana durante 2017 fabricamos 140 mil motos (casi 750 motos por día). La verdad que estamos muy bien; y este año se espera seguir creciendo mucho. Ya tenemos 10 modelos de producción en la planta de la Ruta 6 y va a haber algún lanzamiento más durante el año; completando con el line up de la alta gama que empezó a ingresar desde el año pasado: Africa Twin, CBR1000, NS750…; con mucha expectativa de recuperar el liderazgo. -¿Y en relación al trabajo que vienen desarrollando a nivel de Responsabilidad Social Empresaria? ¿Habrá alguna novedad? -Continuaremos trabajando en Campana con los programas de Educación Vial a través de las Escuelas de la ciudad; siempre manteniendo la filosofía de Honda, de involucrarse con la comunidad. Estamos conversando con el Municipio y seguramente haremos algún anuncio en conjunto de actividades relacionadas con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE); como te dije, manteniendo la filosofía del compromiso con la comunidad donde pertenecemos.



Honda:

"En 2017 fabricamos más de 140 mil motos en la planta de Campana"

