Breves Deportivas

Juega Independiente. Ganó Estudiantes. Murió el "Negro" Galván. Avanzó el Barcelona. Del Potro y Mayer. Ganaron los Spurs. TC: Ledesma al frente. JUEGA INDEPENDIENTE Por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, Independiente de Avellaneda recibirá esta noche a Millonarios de Colombia en un partido que comenzará a las 21.30 horas. En la primera jornada de este grupo, el Rojo perdió como visitante frente a Deportivo Lara de Venezuela, mientras que Millonarios igualó sin goles como local ante el Corinthians de Brasil. GANÓ ESTUDIANTES Anoche, por la segunda fecha del Grupo C, Estudiantes de La Plata venció 3-0 como local a Real Garcilaso de Perú. En la primera jornada, el "Pincha" había igualado sin goles como visitante frente a Nacional de Paraguay, mientras que el conjunto incaico le ganó 2-0 como local al Santos de Brasil. En tanto, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Atlético Tucumán perdió el martes 2-0 como local frente a Libertad de Paraguay. MURIÓ EL "NEGRO" GALVÁN Rubén Galván, ídolo de Independiente de Avellaneda (conquistó consecutivamente las Copas Libertadores entre 1972-75) y campeón del mundo con Argentina en 1978, falleció ayer a los 65 años de edad. AVANZÓ EL BARCELONA Por los Octavos de Final de la Champions League, el Barcelona de España venció ayer 3-0 al Chelsea de Inglaterra y, de esa manera, avanzó a los Cuartos de Final (en la ida habían igualado 1-1). Los goles del conjunto catalán los marcaron Lionel Messi (2) y Dembele. En tanto, el Bayern Munich de Alemania selló también su pase al vencer 3-1 como visitante al Besiktas de Turquía para redondear un 8-1 en el global. De esta manera, los ocho equipos que continúan en carrera son: Barcelona, Real Madrid y Sevilla por España; Manchester City y Liverpool por Inglaterra; Juventus y Roma por Italia; y Bayern Munich por Alemania. DEL POTRO Y MAYER Los argentinos Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer se enfrentaban anoche por los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Indian Wells. El tandilense se clasificó a esta instancia luego de vencer al español David Ferrer en tercera ronda. Mientras que el correntino había superado al japonés Taro Daniel en esa misma instancia. El ganador del duelo de argentinos se medirá luego en Cuartos de Final con el vencedor del enfrentamiento entre el francés Pierre-Hugues Herbert y el alemán Philipp Kohlschreiber. GANARON LOS SPURS Los San Antonio Spurs cortaron su racha negativa al vencer por 108 a 72 a Orlando Magic en un partido en el que Emanuel Ginóbili anotó 4 puntos en 14 minutos. A pesar del triunfo, el equipo texano sigue en el noveno puesto de la Conferencia Oeste y, por el momento, no están clasificando a los playoffs, algo que no ocurre desde 1997 (los Spurs participaron de las últimas 20 postemporadas). TC: LEDESMA AL FRENTE Luego de la segunda fecha del Turismo Carretera disputada en Neuquén, donde se impuso Jonatan Castellano, el campeonato de pilotos sigue siendo liderado por Cristian Ledesma. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Cristian Ledesma (Chevrolet), 79,5 puntos; 2) Jonatan Castellano (Dodge), 78,5 puntso; 3) Gastón Mazzacane (Chevrolet), 69 puntos; 4) Mauricio Lambiris (Ford), 66,5 puntos; 5) Mariano Werner (Ford), 66 puntos; 6) Facundo Ardusso (Torino), 66 puntos. ¡SE FUE UN CAMPEÓN! ?? A los 65 años, murió Rubén Galván. El "Negro" fue campeón del mundo en 1978 y supo ser ídolo de Independiente, donde consiguió nada menos que diez títulos: 4 Copas Libertadores, 1 Intercontinental, 3 Interamericana y 2 Campeonatos Nacionales ?? pic.twitter.com/1xoLEHIFBX — Historias de Gol (@historiasdegol) 14 de marzo de 2018 Murió Rubén Galván (8). Justo el día del cumpleaños de Bertoni (7). Ambos campeones del mundo en 1978. Aquí, la delantera de Independiente 75’. Que completa, Bochini (10), otro ganador del Mundial (1986). Además, Ruiz Moreno (9) y Giribet (11). ¡Q.E.P.D., Negro! ?????????? pic.twitter.com/yMFW2YVWH5 — Facu Terrés Grimaldi (@OffsideStats) 14 de marzo de 2018

Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: