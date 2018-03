Fobias: Qué son y cómo tratarlas (Parte I)

¿Qué es una fobia? Las fobias, a pesar de no tratarse de un trastorno psiquiátrico grave, son un trastorno psicológico con mucha repercusión negativa en la vida diaria de la persona. El manual de diagnóstico de los trastornos mentales (DSM-IV) define una fobia como "un temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos". Se trata de la exageración de una experiencia común a todos los seres humanos, el miedo, con la diferencia de que el miedo nos prepara y ayuda a protegernos de situaciones de peligro real o imaginario (por ejemplo, al ver una película de terror), y las fobias hacen referencia a un hipotético peligro interno, irracional, intenso e incontrolable que bloquea el desarrollo de la existencia de la persona, ya que no protege, sino que limita, pudiendo llegar a afectar a la relación con su entorno y con sus seres queridos. Diferencias entre el miedo, la ansiedad y la fobia: El miedo es una emoción básica común, propia de la evolución humana y necesaria para mantenernos vivos, puesto que nos alerta de un peligro y nos prepara para el mismo, tanto para enfrentarse a él, como para evitarlo si es excesivo. La ansiedad es una reacción de miedo frente a un acontecimiento que lo desencadena pero que, normalmente, no se considera algo que provoque miedo. La persona no es capaz de explicar lo que le ocurre y lo acepta como una enfermedad o como parte de su carácter del cual hay que liberarse. En cuanto a la fobia, podríamos decir que surge de la ansiedad que se genera sólo frente a situaciones u objetos muy precisos junto con la evitación por parte de la persona de dicha situación u objeto. Es decir, por evitar la ansiedad, el sujeto evita el estímulo creyendo que de esta manera logra eliminarlo por completo. Aunque lo cierto es que este patrón de respuesta genera más limitaciones que beneficios a largo plazo.Por lo tanto, el miedo se trata de una emoción indispensable para la supervivencia, la ansiedad es una experiencia común en todo ser humano y que en pequeñas proporciones puede resultar incluso beneficiosa, y las fobias, en cambio, son un trastorno que no tiene ninguna ventaja, sino que genera muchos daños. Criterios para el diagnóstico de una fobia específica: Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia de un objeto o situación específicos. La exposición a dicho estímulo provoca una respuesta inmediata de ansiedad, que puede llegar a tomar la forma de una crisis de angustia. La persona reconoce que el miedo es excesivo e irracional. La situación o situaciones fóbicas se evitan o soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar interfieren acusadamente en la rutina normal de la persona. En menores de 18 años la duración debe haber sido de 6 meses como mínimo.



Fobias: Qué son y cómo tratarlas (Parte I)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: