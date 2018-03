Fobias: Qué son y cómo tratarlas (Parte II)

1.Fobias específicas: - Tipo animal: El miedo se refiere a ciertos animales o insectos. - Ambiental: El miedo hace referencia a situaciones propias del entorno natural o fenómenos climáticos. - Sangre-inyecciones-daño: Se trata de un miedo a la sangre, inyecciones, cirugía o cualquier intervención invasiva. - Situacional: El miedo aparece ante determinadas situaciones específicas como pueden ser, viajar en avión, estar en un lugar cerrado… - Otros: Que no se clasifican en ninguno de los otros subtipos ya que existe un amplio espectro de estímulos que pueden desencadenar una fobia. 2. Fobia social: En este tipo de fobias, lo que genera el miedo son las situaciones sociales, situaciones que tienen que ver con la relación de la persona con los demás, situaciones en las cuales, el individuo experimenta un gran malestar. Las situaciones más comunes pueden ser: el miedo a estar con mucha gente o lo contrario, el miedo a encontrarse la persona sola, el miedo a hablar con desconocidos… 3.Fobias generalizadas: Se trata del conocido trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, la persona experimenta miedo, ansiedad y preocupación elevada ante una amplia variedad de acontecimientos. ¿Cuáles son las causas? Muchas fobias pueden tener su origen en la infancia. Puede que la persona, siendo menor, experimentase un suceso traumático y que después lo haya asociado como el objeto o situación que genera temor y que, por lo tanto, tiene que evitar. Todos los niños experimentan miedos y temores infantiles adaptativos y que van remitiendo a medida que el menor va creciendo, a diferencia de las fobias que lo que hacen es mantenerse e incluso incrementar con el paso del tiempo. La asociación puede ser directa, es decir, el elemento fóbico causa el temor en la persona a consecuencia de un suceso (por ejemplo, un niño que es mordido por un perro y que tras ese hecho, desarrolla la fobia a los perros), o puede ser una asociación indirecta, lo que significa que la persona tras un suceso traumático con un elemento concreto, lo desplaza a otros. También puede ocurrir que la persona no recuerde la causa por la que se desarrolló la fobia, pero de cualquier manera e independientemente del desencadenante, lo común a todas ellas es la reacción de evitación por parte de la persona y el deterioro que esto puede conllevar a diferentes niveles: social, laboral, familiar, afectivo…. Tratamiento para las fobias: Las fobias específicas suelen tratarse mediante la psicoterapia, tratamiento mediante el cual el paciente comprende las causas de su fobia a la vez que adquiere técnicas para reducir la ansiedad ante el estímulo fóbico. Algunas de ellas pueden ser la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson (para la tensión muscular) u otro tipo técnicas de relajación y respiración. Es decir, lo que se intenta conseguir es un conocimiento más rico y articulado del sistema emocional a la vez que se le ofrecen otro tipo de técnicas. Dentro de las terapias conductuales se encuentra la técnica de la exposición. En ella se trata de que la persona, con ayuda del profesional, se vaya enfrontando, de manera gradual y progresiva, al estímulo fóbico. De esta manera, se intenta que la persona vaya ejerciendo control sobre la ansiedad y el miedo que le genera. Aquí también se encuentra la técnica de la desensibilización sistemática, la cual consiste en ir exponiendo a la persona, de forma imaginaria, a los estímulos que producen la respuesta ansiógena. A través de la imaginación, y utilizando estrategias de relajación, la persona se va enfrentando a los elementos fóbicos hasta que su nivel de ansiedad se reduce. Una vez realizada la fase de imaginación, se puede realizar el mismo ejercicio ante situaciones reales. Tanto la exposición como la desensibilización sistemática, necesitan de un listado de temores y una jerarquía de escenas ansiógenas de menor a mayor intensidad para poder comenzar a trabajar la fobia desde los elementos menos temidos hasta los que mayor nivel de ansiedad generan. En la terapia cognitiva, se busca información sobre el estímulo temido y se intentan detectar los pensamientos ansiógenos que interfieren y afectan sobre él para poder así modificarlos por otros. El tratamiento farmacológico también funciona sobre los fenómenos ansiosos, aunque es importante matizar que nunca debe ser el único tratamiento y que debe complementarse con la terapia. Lo fundamental para que el tratamiento sea efectivo es que la persona esté decidida a trabajar para superarla, saber que va a ser un proceso no lineal, ser paciente y no sentirse derrotado, sino valorar todos los avances que se vayan dando. Bibliografía: - DSM IV: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales - Miedos y fobias: Causas, características y terapias: De Sandra Sassaroli y Roberto lorenzino - http://kidshealth.org/kid/en_espanol/sentimientos/phobias_esp.html



Fobias: Qué son y cómo tratarlas (Parte II)

