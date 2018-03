La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/mar/2018 Cierra otra empresa química en Zárate y se agrava la situación del sector







Rohm and Haas le dice adiós a la vecina ciudad, a la que había llegado en el 2000 para fabricar insumos de pinturas, adhesivos, detergentes y ceras. Dejará en la calle a más de 80 trabajadores. El polo químico de la región está en franco desmantelamiento: el miércoles se confirmó el cierre de la planta que la empresa de origen estadounidense Rohm and Haas tiene en la vecina ciudad de Zárate, lo que dejará en la calle a más de 80 trabajadores. La Auténtica Defensa había adelantado en enero, durante el conflicto con Bunge, que la situación en Rohm and Haas era difícil. Y ayer, el diario La Voz de Zárate anunció en su portada el cierre de la empresa que -afirmó el medio- prefiere continuar su producción en países donde los costos productivos serían menores. La decisión afecta a un total de 82 empleados, 50 fuera de convenio y otros 32 afiliados al Sindicato Químico de Zárate. Quedarán desafectados a partir del 31 de abril y, según trascendió, ya se comenzaron a liquidar sus correspondientes indemnizaciones. "El tema de la retirada de Rohm and Haas es claro, según la propia empresa prefieren producir en Brasil, México y Estados Unidos y no en Argentina", expresó Norberto Lubo, secretario general del Sindicato Químico de Zárate, en declaraciones reproducidas por La Voz. Rohm and Haas inició sus operaciones en la zona en diciembre del año 2000. Fue con una inversión de 20 millones de dólares, destinados a fabricar materias primas para pinturas, adhesivos, detergentes y ceras. En el año 2009, toda la compañía fue adquirida por Dow Chemical Company, una compra que significó el desembolso de $15 mil millones de dólares. UNA CADENA DE CIERRES SIN FINAL "Ya está. Es otra". Sin sorpresa y con gran resignación se expresaba el titular del Sindicato de Supervisores Químicos, Roberto Gorbarán, ayer en diálogo con LAD. Su gremio no tiene afiliados en Rohm and Haas, pero si ha sido afectado por el cese de químicas que cerraron sus puertas en los últimos años. Es que TFL, allá por marzo de 2015, fue la primera en caer. Y, como fichas de dominó, le siguieron Quipro, Carboclor, Atanor (Baradero) y Lanxess. En enero, Bunge cerró dos de sus divisiones productivas: hoy solo permanecen en la empresa 74 personas, a varias de las cuales se les ha reasignado tareas. Solo así pudieron conservar su puesto laboral. Pero todo parece indicar que todavía no se tocó fondo. De acuerdo a Lubo, "hay tres plantas que hoy están paradas" y en las que se ha desplegado un "plan de lucha activo". Bayern y Agrofina están paralizadas por los despidos y suspensiones de trabajadores. El número es pequeño, pero nada parece indicar que la sangría en ambos planteles de personal se detendrá allí. Y un escenario parecido se desenvuelve dentro de Barcan, una empresa fraccionadora de componentes químicos situada a metros de la rotonda de acceso al Parque Industrial. "Esto es algo organizado, no es una crisis. Están desmantelando el polo químico de Zárate-Campana", denunció Gorbarán.

SINDICATO QUIMICO. El colectivo se encontraba ayer frente a la Delegación Zárate del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.



