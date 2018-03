El partido se disputará desde las 18 horas en San Nicolás. El equipo de nuestra ciudad se impuso 2-1 en la ida. Los Octavos de Final de la Copa Federación Norte se definirán este fin de semana cuando se disputen los partidos revancha. Así para Atlético Las Campanas será el turno de defender en San Nicolás la ventaja que sacó en el partido de ida en nuestra ciudad. El conjunto dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti se impuso 2-1 el pasado sábado en cancha de Puerto Nuevo con goles de Nicolás González y Diego Gómez. Por esa razón, el domingo desde las 18 horas en el partido revancha le alcanzará con un empate para avanzar a los Cuartos de Final. Mientras que si pierde por un gol de diferencia el pase se definirá por penales. Las series de Octavos de Final que se definirán este fin de semana son las siguientes (entre paréntesis, los resultados del partido de ida): -Deportivo Alsina (0) vs Sarmiento de Zárate (1) -Argentino Oeste de San Nicolás (3) vs River de Chacabuco (1) -AMEFIP San Martín de Mercedes (1) vs Velez de Mercedes (0) -Defensores Juniors de Mercedes (3) vs Social Obrero de Zárate (1) -Obras Sanitarias de Arrecifes (4) vs Maipú de Zárate (2) -San Patricio de San Antonio de Areco (1) vs Defensores Unidos (1) -Las Campanas de Campana (2) vs 12 de Octubre de San Nicolás (1) -Flecha Azul de Pilar (1) vs San Martín de Chacabuco (2)



Copa Federación:

Atlético Las Campanas juega el domingo la revancha ante 12 de Octubre

