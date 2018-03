La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/mar/2018 Reclaman por la ausencia del camión regador







Concejales justicialistas se hicieron eco del pedido de vecinos de los barrios Las Praderas, La Lucila y La Josefa. La caminata de los concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana tuvo un extra: un colchón de tierra donde se perdían sus pies, y que los acompañó durante todo el trayecto que hicieron en los barrios Las Praderas, La Lucila y La Josefa. Según señalaron los ediles, los vecinos les comentaron que es "imposible caminar, pero también respirar" a raíz de la ausencia del camión regador y de la falta de mantenimiento de las calles. Y que además se quejaron porque "se sienten obligados a vivir en la suciedad" dentro de sus casas, dado que "la tierra vuela, se mete y impregna muebles y ropa". "Es importante escuchar las necesidades de los vecinos, pero también explicarles que nuestro bloque aprobó el proyecto para la adquisición por Leasing de tres camiones regadores. Vamos a insistir para que cuanto antes se pongan en funcionamiento, para resolverle esta cuestión a la gente" aseguró el concejal Rubén Romano, quien participó de la recorrida junto a Osvaldo Fraticelli, Soledad Calle, Luis Chesini y Romina Carrizo. "Hay vecinos que viven permanentemente con las ventanas cerradas, porque el simple paso de una moto inunda los interiores de tierra", contó Romano, quien señaló que durante la recorrida "caminar significaba enterrar los pies 10 centímetros en la tierra". Además, los ediles detallaron que en el lugar "cuando llueve, el problema de la tierra no cesa" en las calles de estos barrios. "El suelo se vuelve resbaladizo, y el polvo se convierte en una capa de barro muy inestable, que ya ocasionó varios accidentes, por parte de vehículos y peatones inclusive", agregaron. En este sentido, Romano cuestionó la actitud del Municipio y dijo que "el marketing de la obra pública no puede ocultar la deficiencia en el mantenimiento urbano, y sobre todo barrial". "Es una gestión que por un lado gasta millones en embellecer algunas cuadras del centro, pero obliga a miles de personas de muchos barrios a convivir y caminar sobre un colchón de tierra. No deben existir vecinos de primera y de segunda, y esperamos que el Municipio revea sus prioridades y atienda urgentemente este reclamo", concluyó el edil.

LAS PRADERAS. El concejal Romano en diálogo con las vecinas.





POLVAREDA. Los vecinos mostraron que ante la falta del regador, se generan colchones de tierra.

