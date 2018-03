La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/mar/2018 Nacional B:

Con dudas en la ofensiva, Villa Dálmine cierra su preparación para visitar mañana a Ferro











OTRA VEZ EN DUDA. NICOLÁS SÁNCHEZ SE RESINTIÓ DE SU ESGUINCE DE TOBILLO Y PODRÍA PERDERSE TAMBIÉN EL PARTIDO ANTE FERRO EN CABALLITO.

El plantel Violeta entrenará por la tarde y quedará concentrado. Ayer, De la Riva ensayó variantes tácticas pensando en Caballito, pero recibió una mala noticia: Nicolás Sánchez debió abandonar la práctica al resentirse de su lesión. En su búsqueda por dejar atrás su momento más irregular de la temporada, Villa Dálmine realizará esta tarde su último entrenamiento antes del partido que afrontará mañana sábado desde las 17 horas frente a Ferro Carril Oeste en Caballito por la 19ª fecha del campeonato del Nacional B. De cara a este compromiso y tratando de cortar una racha de cuatro juegos sin victorias (dos empates y dos derrotas), el DT Felipe De la Riva estaría analizando variantes tácticas respecto al esquema que ha presentado en los últimos encuentros. En ese sentido, el entrenador trabajó nuevamente con Nicolás Sánchez entre los titulares, luego que "Cuca" dejase atrás el esguince de tobillo sufrido frente a Flandria. Sin embargo, en el entrenamiento de ayer, el enganche se resintió de esa lesión y debió retirarse del ensayo futbolístico. Por eso, su presencia frente a Ferro está en duda. Con Sánchez disponible, el director técnico Violeta probó otro sistema táctico: 4-4-1-1. Un esquema que utilizó en los segundos tiempos de los encuentros como visitante frente a San Martín de Tucumán e Instituto de Córdoba, en ambos casos dejando como único punta a Pablo Burzio. En esta ocasión, ensayó tanto con el cordobés como con Jorge Córdoba como único delantero, con Sánchez por detrás como enganche y utilizando a Federico Jourdan abierto por los costados. Esta es una de las alternativas que maneja De la Riva, aunque no está confirmado que sea la opción que decida el uruguayo. De hecho, en la conferencia de prensa posterior al empate frente a Brown de Adrogué, el entrenador dejó entrever que con el regreso de Sánchez retornaría a la habitual formación. Es decir, con "Cuca" como enganche y Burzio y Córdoba como dupla de ataque. Pero el estado físico de Sánchez abre también otro interrogante. Si el zurdo no llega en condiciones, ¿se mantendrá la misma alineación que frente a Brown o el DT apostará igual por este esquema alternativa con el ingreso de Marcos Rivadero en vez de "Cuca"? Es que los nombres restantes no variarían, porque Martín Perafán seguirá en el arco; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya y Leandro Sapetti conformarán la línea defensiva; y porque Renso Pérez, Gonzalo Papa y Ramiro López estarán en el mediocampo. Por eso, esta tarde, luego del último entrenamiento de la semana y con la lista de convocados ya confirmada, es probable que algunas dudas se disipen. Pero también, muy probablemente otras se mantengan hasta último momento. PERDIÓ RENDIMIENTO Tras un arranque con 70% de efectividad, sólo ganó uno de sus últimos ocho juegos. En los primeros nueve partidos de la temporada, Villa Dálmine obtuvo seis victorias, un empate y dos derrotas, logrando sumar 19 de 27 puntos posibles. Así redondeó un 70% de efectividad. Sin embargo, después del triunfo sobre Nueva Chicago del 26 de noviembre, el equipo de nuestra ciudad disminuyó su rendimiento y en los siguientes ocho encuentros apenas ganó un juego y sólo cosechó 8 puntos, con un escaso 33% de efectividad. De esta manera, en el global de su campaña, el Violeta ha obtenido el 53% de los puntos disputados. En ese rubro, hasta el momento, los mejores del campeonato son: Aldosivi (61%), Atlético Rafaela (57%) y Almagro (54%). En tanto, el peor es Flandria (29%). #FútbolProfesional | Por la 19° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará el sábado desde las 17 horas a @FerroOficial. #VamosViola. pic.twitter.com/odkGs8tmIE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 13 de marzo de 2018

