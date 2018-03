La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/mar/2018 Primera D:

El próximo compromiso del Auriazul será en Valentín Alsina, con arbitraje de Tomás Duilio. Luego de la dolorosa derrota sufrida el miércoles como local frente a Atlético Lugano por la 22ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo ya tiene día y horario confirmado para su próximo compromiso. Será el martes 20 como visitante frente al líder Victoriano Arenas, en un partido que comenzará a las 16 horas y que tendrá el arbitraje de Tomás Duilio. Será, sin dudas, una dura prueba para el equipo conducido por Hugo Medina. Es que Victoriano Arenas está demostrando solidez y por eso pudo llegar a tomar hasta siete puntos de ventaja en la cima de la tabla. Esa distancia se recortó a cinco en la última jornada, luego de su empate sin goles frente a Deportivo Paraguayo y del triunfo de Argentino de Merlo sobre Muñiz. Y como La Academia visitará el sábado a Lamadrid, tendrá la posibilidad de ubicarse a tan solo dos unidades del elenco de Valentín Alsina, que, en caso de confirmarse esa posibilidad, saldrá a jugar frente a Puerto Nuevo con una presión que parecía no iba a tener días atrás. Por su parte, el Auriazul necesita volver a la senda positiva luego de las caídas consecutivas frente a Argentino de Merlo y Lugano que lo alejaron de la novena posición, último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Hoy, el Portuario quedó a cuatro puntos de Atlas (9º con 30 puntos) y con su vencedor Lugano (28) en el medio. Por eso, la derrota del miércoles golpeó fuerte en el barrio Don Francisco. Para visitar a Victoriano Arenas, el entrenador Hugo Medina no podrá contar con Antoni Rodríguez (expulsado el miércoles), aunque recuperará a Paulo Boumerá, quien cumplió su sanción por acumular cinco amarillas. En tanto, Tadeo MacIntyre (fisura de mandíbula) y Sergio Robles (microdesgarro) están en duda para este compromiso. FECHA 23. La programación de la fecha 23 de la Primera D marca que el sábado jugarán Lamadrid vs Argentino de Merlo y Liniers vs Yupanqui. En tanto, el domingo lo harán Argentino de Rosario vs Central Ballester. La actividad continuará el lunes con Lugano vs Muñiz y Juventud Unida vs Deportivo Paraguayo y se cerrará el martes con tres encuentros: Victoriano Arenas vs Puerto Nuevo, Real Pilar vs Claypole y Centro Español vs Atlas.

