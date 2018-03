La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/mar/2018 Basquet - ABZC:

Ciudad de Campana ya inició su competencia en categorías formativas









CIUDAD DEBUTA EN LIGA JUNIOR El CCC adelantó sus encuentros de Sub 17 y Sub 19 frente a Náutico Zárate porque este sábado visitará a San Lorenzo de Chivilcoy por la primera fecha de la Zona Norte 1 de la Liga Junior U19 que organiza la Federación de la Provincia de Buenos Aires. De esta competencia forman parte 31 equipos de toda la provincia. Tras el sorteo, el Club Ciudad de Campana quedó en la Zona Norte 1 que compartirá con Racing de Chivilcoy, San Lorenzo de Chivilcoy, Independiente de Zárate, Unión Vecinal de La Plata, Estudiantes de La Plata y Somisa de San Nicolás. El Tricolor adelantó los partidos de Sub 17 y Sub 19 ante Náutico Zárate, contra el que completará la tira el sábado. En tanto, Boat Club debuta el domingo frente a Peñarol de Pilar. El torneo de categorías formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ya está en marcha luego que Ciudad de Campana y Náutico Zárate adelantaran este miércoles los encuentros correspondientes a las categorías Sub 17 y Sub 19. En dicha jornada, los Sub 17 del Tricolor cayeron como visitante por apenas dos puntos de diferencia: 70-68. En tanto, los Sub 19 no pudieron completar su juego dado que debió ser suspendido cuando el CCC ganaba 27-24 debido a una gotera en el gimnasio del Ancla. La tira de partidos se completará el sábado en Náutico Zárate desde las 10 de la mañana con los encuentros de las categorías Premini, Mini, Sub 13 y Sub 15. Ciudad de Campana, cuyas categorías formativas son dirigidas por Germán Género, Martín Trovellesi y Sebastián Silva, forma parte del campeonato del Nivel A en divisiones formativas junto a Náutico Zárate, Independiente de Zárate, Sportivo Pilar, Sportivo Escobar, Presidente Derqui, Deportivo Arenal, Náutico San Pedro, Central Buenos Aires y Atlético Baradero. En la primera fase de esta competencia se jugarán 18 fechas (ida y vuelta) y al finalizar esta etapa, los ocho mejores de cada categoría clasificarán a Cuartos de Final, instancia que se definirá a series de tres partidos. Así quedarán definidos los cuatro equipos que avancen al Final Four de cada una de las categorías competitivas (Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19). Ese cuadrangular se disputará en sistema de todos contra todos en dos días en el gimnasio del mejor equipo de la fase regular. En tanto, el club que termine en la 10ª posición de la tabla general (sumatoria de las cuatro categorías) descenderá al Nivel B para la temporada 2019. BOAT CLUB Las divisiones formativas del Campana Boat Club competirán en el Nivel B, que contará con 15 participantes que se dividirán en dos zonas. El CBC integrará la Zona 1 junto a Atlético Pilar, Independiente de Escobar, Peñarol de Pilar, Belgrano de Zárate, Unión de Del Viso y Universidad Nacional de Luján. En la primera fecha, los chicos de nuestra ciudad recibirán el domingo desde las 10 de la mañana a Peñarol de Pilar para disputar la tira que comenzará con el partido de Premini y continuará luego con Mini, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 (no se jugará sub 19 porque Peñarol no presenta equipo en dicha categoría). En tanto, en la Zona 2 jugarán: Defensores Unidos, Ingeniero Raver de Los Cardales, Porteño de General Rodríguez, Honor y Patria de Capilla del Señor, Náutico Zárate "B", Tempestad de San Antonio de Areco, Racing de Capilla del Señor y Atlético Pilar "B". En este caso también se jugarán dos ruedas, todos contra todos en cada una de las zonas. Los cuatro mejores de cada categoría se clasificarán para disputar los Cuartos de Final y así buscar el pase al Final Four para definir al campeón de división en el Nivel B. Y para definir el ascenso, los dos primeros de la tabla general de cada zona jugarán dos tiras completas (ida y vuelta) para determinar quién pasa al Nivel A y quién juega el Repechaje ante el 9º de la "A", con la salvedad de que los clubes que no tengan la tira completa (U13, U15, U17 y U19), no podrán ascender

LAS DIVISIONES FORMATIVAS DE CIUDAD SON DIRIGIDAS POR GERMÁN GÉNERO, MARTÍN TROVELLESI Y SEBASTIÁN SILVA.



Basquet - ABZC:

Ciudad de Campana ya inició su competencia en categorías formativas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: