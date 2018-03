La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/mar/2018 Breves Deportivas







Superliga: Fecha 20. Sigue Del Potro. Jaguares repiten XV. Moto GP: Van por Marquez SUPERLIGA: FECHA 20 Esta noche, con dos partidos, se pondrá en marcha una nueva jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Desde las 19 horas, Rosario Central recibirá a Chacarita, mientras que desde las 21.15 jugarán Colón vs Lanús en Santa Fe. Esta 20ª fecha continuará mañana sábado con cinco encuentros: Argentinos vs Newells (13.15), Temperley vs Huracán (13.15), San Martín SJ vs Gimnasia LP (15.30), San Lorenzo vs Olimpo (17.45) y Talleres vs Defensa y Justicia (20.00). En tanto, el domingo jugarán: Racing Club vs Patronato (11.00), Arsenal vs Vélez Sarsfield (13.15), Estudiantes vs Godoy Cruz (15.30), Atlético Tucumán vs Boca Juniors (17.45) y River Plate vs Belgrano (20.00). La fecha se cerrará el lunes con: Banfield vs Lanús (19.00) y Tigre vs Independiente (21.15). SIGUE DEL POTRO Juan Martín Del Potro venció al correntino Leonardo Mayer y avanzó a los Cuartos de Final del Masters 1000 de Indian Wells. El tandilense se metió entre los mejores ocho del certamen luego de imponerse por 3-6, 7-6 y 6-3 sobre el "Yacaré". Ahora, Del Potro enfrentará al alemán Philipp Kohlschreiber, por el mismo lado del cuadro por el que se medirán el estadounidense Sam Querrey y el canadiense Milos Raonic. Del otro lado, el croata Borna Coric venció en tres sets al sudafricano Kevin Anderson y ya espera en semifinales por el vencedor del duelo que anoche disputaban el suizo Roger Federer y el coreano Hyeon Chung. En tanto, entre las mujeres, ya están definidas tres de las cuatro semifinalistas: la rumana Simona Halep se medirá frente a la japonesa Naomi Osaka, mientras que la rusa Daria Kasatkina esperaba por la vencedora del juego entre la estadounidense Venus Williams y la española Carla Suárez Navarro. JAGUARES REPITEN XV Luego de la victoria sobre Waratahs por la cuarta fecha del Super Rugby 2018, el coach Mario Ledesma decidió repetir la formación titular de Jaguares para enfrentar este sábado a Reds por la quinta jornada. De esta manera, la franquicia argentina alistará a: Joaquín Tuculet; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera (capitán), Tomas Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Felipe Arregui. En tanto, en el banco de suplentes retornan Martín Landajo y Juan Martín Hernández, quienes esperarán su momento junto a Julián Montoya, Santiago García Botta, Juan Pablo Zeiss, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón y Sebastián Cancelliere. MOTO GP: VAN POR MARQUEZ Seis pilotos aspiran a terminar con el reinado de Marc Márquez (Honda) en la MotoGP. Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Johann Zarco tienen la ambición de destronar al cuatro veces campeón mundial en la temporada 2018 que comienza este fin de semana en Qatar.

