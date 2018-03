La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/mar/2018 Glaucoma: controles oftalmológicos gratuitos







En el marco de la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma (edición XXI),hoy 16 de marzo de 9 a 12 y de 14 a 16, se llevarán a cabo una vez más los controles gratuitos de presión intraocular y exámenes del nervio óptico. El evento cuenta con la organización del Consejo Argentino de Oftalmología, institución que nuclea a todos los oftalmólogos del país. También participan la Asociación Argentina de Glaucoma y la Fundación para la Investigación del Glaucoma; además de contar con el apoyo de la World Glaucoma Association que impulsa no sólo el día, sino también la Campaña que finaliza el viernes 16 de marzo. "El glaucoma, principal causa de ceguera no reversible en todo el mundo, es una enfermedad del ojo que deteriora paulatinamente la vista y genera daños irreversibles sin presentar síntomas que lo anticipan. De hecho, se la llama ‘el ladrón sigiloso de la visión’", explicó la Dra. Anahí Lupinacci, médica del staff de Oftalmología del Hospital Universitario Austral. La campaña está dirigida a toda la población, sin límite de edad, y se lleva a cabo ese único día en diferentes centros de salud del país. Hay que tener en cuenta que los exámenes sólo demoran un par de minutos y son indoloros, ya que se hará un breve interrogatorio, se tomará la presión ocular y se mirará el nervio óptico. Además, no hay que pedir turno y se atiende por orden de llegada. El horario de atención será de 9 a 12 y de 14 a 16, anunciándose en el 3er piso del Hospital Austral. Una vez finalizados, se comunica al paciente en pocos minutos si hay indicios de que está desarrollando una patología o no, y se le informan los pasos a seguir. Además, los datos se recopilan con fines estadísticos. Dentro del ojo hay un líquido transparente que se genera y elimina constantemente. A veces, por distintas razones, la salida de ese líquido por sus canales naturales se obstruye, lo que aumenta la presión dentro del ojo. Esta presión intraocular alta comprime el nervio óptico y los pequeños vasos sanguíneos que lo nutren, produciendo daños paulatinos pero irreversibles. La Dra. Lupinacci aseguró: "Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso sí se puede detener mediante gotas que reducen la presión en el ojo. Por eso los pacientes con glaucoma deben aplicarse gotas oftálmicas todos los días y hacerse controles periódicos con su oculista". Y agregó: "En este sentido, es importante destacar que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible". ¿Quiénes deben cuidarse del glaucoma? Si bien el glaucoma puede afectar a cualquier persona, hay quienes deben prestarle más atención a la prevención. Éstos son: *Personas mayores de 40 años. *Personas con familiares directos que padecen glaucoma (padres, hermanos, abuelos). *Personas que han sufrido traumatismos en los ojos. *Personas que usan corticoides (en cualquier formato). El glaucoma en números *El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. *Se estima que existen 4,5 millones de personas ciegas a causa del glaucoma. *En la Argentina, lo padecen más de un millón de personas. *Esta patología prevalece en más del 3 % de la población de mayores de 40 años y del 7% en mayores de 75 años. Contacto: *Dra. Anahí Lupinacci Médica del staff de Oftalmología Hospital Universitario Austral



