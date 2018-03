La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/mar/2018 Rompe el trailer y pierde la carga en plena Panamericana







Ocurrió a la altura del kilómetro 75 mano a provincia. Por fortuna, no hubo heridos. En la madrugada de ayer, un camión perdió la carga cuando circulaba por la autopista Panamericana, lo que provocó daños en otros vehículos que circulaban por el mismo carril. Según trascendió, el trailer que llevaba no resistió la sacudida del desnivel que hay debajo del puente a la altura del kilómetro 75 mano a provincia. La fuerza ejercida rompió las sogas que lo sujetaban al vehículo y dejó caer los paneles que transportaba. El transporte se dirigia de la localidad bonaerense de Temperley a la ciudad de Rosario. No se registraron heridos, pero los autos que chocaron contra los paneles perdidos sufrieron daños. En el lugar trabajó el móvil de zona 3 del Comando Patrulla y personal de Vial Zárate.

#Ahora un camión perdió la carga, una casilla completa provocando la colisión y rotura de 6 vehículos,, no hubo víctimas, Panamericana Km 75 mano a provincia, trabajan en el lugar Comando Patrulla zona 3 y Vial Zárate, moviles de Comando desviando en km 74 pic.twitter.com/5Ru3zhqetI — (@dantrila) 16 de marzo de 2018 #Dato en trabajo coordinado entre los transportistas, damnificados y personal policial despejaron la Panamericana y habilitaron la circulación. pic.twitter.com/MAb8i9xDGq — (@dantrila) 16 de marzo de 2018 #Dato aparentemente el trailer no resistió la sacudida del desnivel que hay bajo el puente de km 75 Campana y el peso cortó las sogas cayendo luego los paneles que eran transportados desde Temperley a Rosario, solo provocó daños materiales a 6 vehículos, sin heridos pic.twitter.com/IwjNoQCp3Y — (@dantrila) 16 de marzo de 2018

