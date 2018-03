El Municipio clausuró a LandNort

P U B L I C



Fue por diversas irregularidades vinculadas al medio ambiente y a obras de ampliación realizadas en el lugar que no fueron declaradas. Ayer los vecinos impidieron el ingreso de un camión. Al cierre de esta edición, decidían si montarían guardia toda la noche. Interviene la Justicia Federal. Luego de un proceso que llevó varios meses y un trabajo articulado entre las distintas áreas, el Municipio clausuró este viernes la empresa tratadora de residuos LandNort, ubicada en los fondos del barrio Las Praderas. Con esta clausura, que ya fue notificada a la OPDS y a la Justicia Federal, la empresa no puede operar, aclararon desde el Municipio, y anticiparon que dispondrán de una guardia para evitar que siga con sus operaciones. La clausura tuvo lugar el viernes a las 15 horas, según consta en la fajas firmadas por Rubén Escobar, Laura Retamar, Eduardo Medina y Luis Roldán, tras una inspección en la que se detectó y corroboró que una parte de la superficie construida en el predio de 54 has. no estaba debidamente declarada ante la autoridad municipal. También pudo saberse que en octubre de 2017, la Subsecretaría de Medio Ambiente Campana había realizado un procedimiento durante el cual detectó irregularidades en el curso del agua del zanjón natural donde LandNort descarga efluentes, como fuertes olores y desagradables, y aspecto oscuro en el agua. "En base a esto, en noviembre hicimos una clausura preventiva en la que intervinieron la Autoridad Del Agua y la OPDS, la cual sigue vigente. Y si bien fue apelada por la empresa, el Municipio la sostuvo", explicaron desde Medio Ambiente. Según comentaron fuentes oficiales, como parte de una causa abierta en el Juzgado de Faltas se detectó la construcción sin declarar de una parte de la planta, por lo que, al realizar una ampliación sin notificarla, perdió la habilitación para operar. También se informó que desde 2016 el Municipio viene enviando informes a la OPDS y a la Autoridad del Agua para que intervengan ya que, al ser LandNort una empresa de tercera categoría, su control está bajo el dominio de la OPDS. No obstante, el intendente Sebastian Abella instruyó a sus secretarios a investigar y llevar al caso a sus últimas consecuencias. Por ello, el Municipio dio intervención directa a la Justicia Federal y la clausura de este viernes fue la forma de detener el funcionamiento de la empresa hasta que eso suceda. DE COWBOYS Los integrantes de "Vecinos Autoconvocados" y del "Frente Barrial Campana", cuyo principal referente es Raúl Quirino, de un tiempo a esta parte vienen realizando diferentes acciones para lograr que políticos y autoridades tomen acciones y detengan la actividad de Land Nort. Ayer por la tarde convocaron a la prensa local frente a la tranquera de acceso a Land Nort para manifestar que la clausura no era efectiva y que la empresa seguía operando. El principal argumento de los vecinos era mostrar cómo había una faja de clausura a cada lado de la tranquera, y no una en el centro, lo que impedía constatar si la faja había sido violada o no. Cuando ya había caído el sol, cerca de las 19:45, un camión se aproximó hacia la tranquera con claras intenciones de pasar. Según relatos, Raúl Quirino bajó una silla de su combi y se sentó frente de la tranquera de LandNort. Se cruzó de brazos y dijo a los vecinos aún presentes: "Llamen a la Policía". Ante la situación, el camionero volvió por donde había venido sin hacer demasiadas preguntas. Una vez arribado personal policial al lugar, Quirino pidió labrar un Acta de Constatación de los hechos ocurridos, y fue trasladado junto a Juan Carlos Schenfeld en un patrullero hasta la comisaría a realizar la exposición en presencia de los comisarios Pujol y Mansilla. Según pudo saberse, pasadas las 23, el grupo, de aproximadamente 10 personas, deliberaba si hacer guardia o no durante el resto de la noche.

Raúl Quirino apostado en el lugar.

Poniendo el cuerpo. Ayer Quirino sentado frente a la tranquera de LandNort impidiendo el acceso de camiones a la planta clausurada. Exclusivo para #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/ppIg41p1u5 — Fernando Andrioli (@frandrioli) 17 de marzo de 2018

El Municipio clausuró a LandNort

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: