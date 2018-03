FECHA 19 SÁBADO: Brown (A) vs Gimnasia (J) y Flandria vs Deportivo Riestra a las 15.30 horas; Ferro Carril Oeste vs Villa Dálmine, a las 17.00; Almagro vs San Martín (T) a las 17.05 por TyC Sports; y Agropecuario vs Estudiantes (SL), a las 19.05 por TyC Sports. DOMINGO: Guillermo Brown (PM) vs Los Andes a las 15.30; Juventud Unida (G) vs Santamarina, a las 16.00; Mitre (SdE) vs Atlético Rafaela, a las 17.00 por DirecTV; Instituto vs Nueva Chicago, a las 18.00; All Boys vs Boca Unidos, a las 19.00; e Independiente Rivadavia vs Sarmiento (J) a las 19.30. LUNES: Aldosivi vs Quilmes a las 21.05 por TyC Sports.

Desde las 17 horas enfrenta como visitante a Ferro Carril Oeste, buscando cortar su racha de cuatro juegos sin triunfos. Felipe De la Riva no confirmó la formación y se mantienen los interrogantes en ofensiva: Sánchez y Burzio están en duda. Por la 19ª fecha del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine enfrentará esta tarde a Ferro Carril Oeste en un partido que se disputará en Caballito desde las 17 horas con arbitraje de Ignacio Lupani. Para el Violeta será la oportunidad de cortar su racha de cuatro partidos sin victorias (dos empates y dos derrotas) y dar un paso al frente en su objetivo por mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, no llega en las mejores condiciones. No sólo por su racha negativa, sino porque además ha mermado su rendimiento colectivo en estas últimas fechas en las que no ha mostrado ni la solidez ni el funcionamiento que tuvo en la primera parte de la temporada. Además, Felipe De la Riva tuvo dificultades en la semana para conformar la ofensiva del equipo que presentará hoy. Pablo Burzio arrastra molestias musculares y Nicolás Sánchez se resintió de su esguince de tobillo, por lo que están en duda para enfrentar a Ferro. Ambos quedaron concentrados anoche, pero en caso que no estén al cien por ciento, el DT alistaría a Federico Jourdan y Marcos Rivadero como iniciales en sus respectivos lugares. De esta manera, la probable formación Violeta en Caballito sería: Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez o Marcos Rivadero; Pablo Burzio o Federico Jourdan y Jorge Córdoba. En tanto, la lista de convocados se completa con Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro (primera convocatoria desde su lesión en agosto pasado), Marcos Martinich, Horacio Falcón y Favio Durán. Por su parte, Ferro está realizando una pobre campaña, pero en las últimas dos fechas experimentó una recuperación con victorias consecutivas sobre Quilmes como local y Sarmiento de Junín como visitante. En ese marco, el DT Alejandro Orfila presentaría la siguiente formación: Andrés Bailo; Hernán Grana, Osvaldo Barsottini, Gustavo Canto, Rodrigo Mazur; Tomás Asprea, Lautaro Torres, Sergio Sanchez, Braian Álvarez; Bruno Barranco y Jonathan Herrera. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 8. En 7 partidos, Villa Dálmine logró una victoria, Ferro se impuso en 2 ocasiones y se registraron 4 igualdades. El elenco Violeta marcó 8 goles, mientras que el conjunto Verdolaga señaló 10. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 3 veces, con 2 victorias de Ferro que convirtió 5 goles y un empate en cero. Villa Dálmine solo marcó 1. COMO LOCAL FERRO. Jugaron 4 partidos. El equipo de Caballito no ganó (5 goles), Villa Dálmine consiguió 1 victoria (7 goles) y empataron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado domingo 25 de junio de 2017, por la 40ª fecha del Nacional B 2016/17 igualaron sin goles en Campana con arbitraje de Mauro Giannini. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (8): Renso Pérez (3), Juan Alberto Martínez (1), Walter Eugenio Mirabelli (1), Matías Nouet (1), Nicolás Ariel Alvarez (1) y Pablo Ruiz (1). GOLEADORES DE FERRO (10): Juan Domingo A. Rocchia (2), Gonzalo Bazán (2), Néstor Eduardo Lucco (1), Enrique Lanza (1), Luis Salmerón (1), Pablo Frontini (1), Leandro Nicolás Díaz (1) y Elías Borrego (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El lunes 28 de noviembre de 2016, por la 17ª fecha del Nacional B 2016/17, Ferro y Villa Dálmine igualaron 1-1 en Caballito. FERRO CARRIL OESTE (1): Andrés Bailo; Hernán Grana, Pier Barrios, Lucas Acevedo, Leonel Álvarez; Guillermo Vernetti, Facundo Affranchino, Lautaro Torres, Elías Borrego; Gonzalo Castillejos y Luis Salmerón. DT: Gustavo Coleoni. SUPLENTES: Iván López, Oscar Sainz, Rodrigo Izco, Dimas Morales, Ezequiel Pérez, Mariano Trípodi y José Vizcarra. VILLA DÁLMINE (1): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ariel Coronel, Ángel Alonso, Jorge Demaio; Pablo Ruíz, Horacio Falcón, Diego Núñez, Lautaro Formica; Mauricio Alonso y Juan Manuel Mazzocchi. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Luciano Recalde, Gaspar Lezcano, Jonathan Figueira, Lucas Favalli, Juan Cruz Vera Borda y Julián Cardellino. GOLES: PT 32m Pablo Ruiz (VD). ST 17m Elías Borrego (FCO). CAMBIOS: ST Sainz x Acevedo (FCO) y Pérez x Álvarez (FCO); 23m Figueira x Ruiz (VD), 26m Lezcano x Núñez (VD), 32m Vizcarra x Affranchino (FCO) y 43m Favalli x Mazzocchi (VD). ÁRBITRO: Hernán Mastrángelo. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 17 horas visitamos a @FerroOficial por la 19° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/fjP2RzLF2R — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de marzo de 2018 #FútbolProfesional | Estos son los 18 jugadores convocados por el DT Felipe De La Riva para enfrentar mañana desde las 17 horas a @FerroOficial en Caballito. #VamosViola. pic.twitter.com/qbaCfSXvau — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de marzo de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine juega esta tarde en Caballito

