EL FIXTURE DE LOS CHICOS - Fecha 1 (17/03): locales vs UNLaM - Fecha 2 (07/04): visitantes vs Náutico Hacoaj - Fecha 3 (14/04): locales vs Club Galicia - Fecha 4 (21/04): visitantes vs Boca Jrs - Fecha 5 (05/05): locales vs River Plate - Fecha 6 (12/05): visitantes vs Bella Vista - Fecha 7 (19/05): locales vs Vélez Sarsfield. Luego del ascenso logrado el año pasado, los juveniles del Tricolor disputarán el Nivel A y enfrentarán a rivales como Boca Juniors, River Plate y Vélez Sarsfield. El debut será hoy como local frente a Universidad Nacional de La Matanza. En un hito histórico para el vóley juvenil de la ciudad y también de la región, las divisiones inferiores masculinas del Club Ciudad de Campana estarán comenzando hoy sábado su participación en el Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Con la conducción de los profesores Rubén Rosales, Gabriel Martra y Luca Castón, los chicos Tricolores lograron el año pasado el ascenso desde el Nivel B y durante el verano se prepararon para afrontar una competencia que los pondrá frente a clubes como Boca Juniors, River Plate y Vélez Sarsfield, entre otros. En el Nivel A de la FMV compiten 16 equipos que, en este primer semestre, se dividirán en dos zonas. Ciudad de Campana estará en la Zona 1 junto a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Náutico Hacoaj, Centro Galicia, Boca Juniors, River PLate, Bella Vista y Vélez Sarsfield. En tanto, en la Zona 2 competirán: Ciudad de Buenos Aires, Club Italiano, Defensores de Banfield, Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, Universitario de La Plata, Ferro Carril Oeste, Tortuguitas y Municipalidad de Lomas de Zamora. El debut del CCC será hoy sábado como local frente a UNLaM. La tira comenzará a las 10 de la mañana con el partido de Sub 13 y luego continuará con los encuentros de Sub 15 (11.00), Sub 17 (13.30), Sub 19 (15.00) y Sub 21 (16.30). En este primer semestre, el Nivel A definirá campeones por categoría. Así, luego de las siete fechas que disputará cada zona hasta el 19 de mayo, llegará el tiempo de los playoffs por categoría y no por "tira". Entonces se conocerá al campeón y subcampeón de cada división, que serán los equipos que clasifiquen para disputar la Copa Argentina que se realiza tradicionalmente en Chapadmalal. Mientras que en el segundo semestre, la competencia será general. Los 16 equipos se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda y se definirá al campeón en base a la sumatoria de todas las categorías, al tiempo que los tres últimos descenderán al Nivel B.

LA FOTO DEL ASCENSO. EL FESTEJO DE FINALES DEL AÑO PASADO, CUANDO LOS CHICOS DEL CCC SELLARON SU PASE AL NIVEL A DE LA FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VÓLEY.



