Desde las 16 horas disputará la revancha ante Unión Vecinal de Etcheverry. Arranca con dos goles de ventaja por el 3-1 conseguido en el partido de la ida. Esta tarde, el Club Atlético La Josefa irá hasta La Plata en busca de otro hito en esta histórica participación que está llevando adelante en el Torneo Federal C. Es que el equipo de nuestra ciudad tiene un panorama favorable para pensar en seguir avanzando en la Región Pampeana Norte cuando dispute el partido revancha de su serie frente Unión Vecinal de Etcheverry. En el encuentro de ida, La Josefa se impuso 3-1 en cancha de Puerto Nuevo y con esa ventaja de dos goles saldrá hoy a las 16 horas al campo de juego del estadio Oscar Moleiro de Etcheverry (localidad platense). Para este compromiso, el DT José Rapuzzi ya definió a sus once titulares. Serán: Francisco Rapuzzi; Leandro Gómez, Neri Ávalos, Gonzalo Maidana, Ezequiel Migueles; Marcelo Romero, Mauro Soler, Marcelo González; Javier González, Iván García y Pablo Tornatori. En tanto, en el banco de los suplentes estarán: Enzo Liberatori, Martín Zamora, Jonathan Hómez, Braian Gómez y Fernando Criado. Por su parte, la UVE presentará tres modificaciones respecto al equipo que presentó en Campana el pasado domingo. En el arco, Bruno Mc Loughlin reemplazará a Luciano Gentile, quien se lesionó en cancha de Puerto Nuevo. Mientras por la expulsión de Luciano Rebainera y la baja por cuestiones personales de Pablo Abuin, su entrenador Rubén Jaime deberá improvisar la zaga central (ingresan Juan Marcos Simoncini y Nicolás García). De esta manera, el once de Unión Vecinal será: Bruno Mc Loughlin; Ezequiel Simonetti, Juan Simoncini, Rodrigo Boyko, Juan Jaime; Jorge Loto, Cristian Campag-ner, Nicolás García; Héctor Ortiz; Emanuel Moleiro e Ignacio Moleiro. En tanto, en el banco de suplentes estarán Luciano Gentile, Mariano Morgades, Matías Basconcelo, Franco Moleiro y Juan Salinas. La Josefa logrará el pase a la próxima ronda hasta perdiendo por un gol de diferencia. En caso de que la UVE se imponga por dos tantos de ventaja, todo se definirá por penales.





Federal C:

Con formación confirmada, La Josefa va a La Plata por el pase a Octavos de Final

