La jefa de Gabinete se refirió a las más de 140 propuestas culturales del Municipio. La inscripción cierra el 31 de marzo. El Municipio lleva adelante hasta el 31 de marzo la inscripción a los talleres culturales y la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, remarcó que para participar de los mismos no hay otro requerimiento que "tener ganas de aprender y divertirse". En contacto con los medios de comunicación de la ciudad, la funcionaria aseguró además que esta propuesta -que se impulsa a través de la Dirección de Cultura- es totalmente gratuita, "amplia" e incluye más de 140 talleres "para todas las edades y gustos". Sobre la inscripción, la funcionaria indicó que se realizan en los días, horarios y lugares donde se dicta cada propuesta que van desde danza, teatro y pintura hasta cocina, manualidades, circo, música y canto. No obstante, Schvartz invitó a quienes tienen alguna duda o requieran mayor información a acercarse personalmente a la oficina ubicada en San Martín 373 de 9 a 14 o contactarse a través de la fan page de Facebook de la Municipalidad de Campana, donde están detalladas todas las propuestas. "Este año ampliamos la oferta y sumamos más cupos en cada taller debido al gran interés de los vecinos", comentó Schvartz, y señaló que no se descarta la incorporación de nuevos talleres. "Invitamos a la comunidad a que se inscriba. Tanto nosotros como los talleristas estamos entusiasmados y con muchas ganas de que comiencen", concluyó Schvartz.

Schvartz dio detalles de la inscripción ante los medios



Schvartz, sobre los talleres culturales:

"Son gratuitos y no hay otro requisito que tener ganas de aprender y divertirse"

