Publicidad ¿Sabías que nuestro cuerpo es una caja de resonancia donde se registran en forma -sentida- todas las situaciones que atravesamos desde que nacemos hasta que morimos: enojos, sustos, alegrías, creencias, enfermedades, síntomas, todo lo que nos sucede en la vida queda registrado en todos los niveles de nuestro Ser? Focusing es una filosofía y técnica a través del cual aprendemos a descubrir los patrones de sentimientos y pensamientos que son respuesta a situaciones de nuestra vida, aprendemos a relacionarnos internamente y a partir de esto, soltamos viejas respuestas y condicionamientos, para darle lugar a las nuevas, permitiendo que algo nuevo y vivo aparezca de la complejidad que es nuestro Ser Total, sanando emocionalmente, logrando el alivio físico, como emocional y mental, mejorando nuestro dia-a-dia. A veces no entendemos por qué hacemos lo que hacemos, o porqué nos sentirnos como nos sentimos, estamos atascados en nuestras situaciones, perdemos nuestro eje, no logramos decisiones, tenemos síntomas o enfermedades, estrés, miedos, etc. La técnica del Focusing, nos permite trabajar con todo eso y mucho más, de un modo muy saludable y amigable, utilizando nuestro cuerpo como puente de acceso. ¿En cuales casos puede ayudarnos? Son variadas las oportunidades en que Focusing puede ayudar. Por ejemplo: - Cuando estamos atravesando algún tipo de situación de salud, relaciones con personas, laborales, estudio, etc. - Cuando nos encontramos en un momento de insatisfacción general, o bien específica en algún ámbito de la vida. - Cuando estamos en el momento posterior a una situación de crisis: divorcios, fallecimientos, enfermedades, cambios de trabajo, de estudio, de lugar donde vivo, y cualquier tipo de instancia en que nos ubica fuera de nuestra -normal- forma de vivir. - A nivel laboral, trabajar desde una forma distinta y más completa, la toma de decisiones, el estrés laboral, el liderazgo, la creatividad. - Exploración espiritual, de crecimiento personal, creatividad, etc. - Siendo un Profesional y se necesita trabajar sobre cuestiones personales o laborales, desde un enfoque completamente diferente. - Cualquier tipo de situación nos tenga atascados y haga falta trabajar la situación desde un lugar totalmente distinto al que conocemos, para obtener caminos y resultados diferentes. Sesiones individuales ¿Como son? Mediante un proceso a ojos cerrados, la persona es acompañada a "hacer foco en su cuerpo", el cual mediante un proceso lento y cuidadoso comienza a recibir información interna donde pueden surgir: palabras, sensaciones corporales, pensamientos, lagrimas, emociones, placer, dolor, imágenes, en relación con el tema que la persona vino a trabajar a la sesión, y es ahí donde el proceso comienza. ¿Queres saber un poco mas respecto de esta técnica y filosofía? Te invito a ingresar a www.juroczko.com/focusing

Focusing:

Bienestar y transformación personal

