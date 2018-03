Berta Chudnobsky

Cuando cocino pastas para mis amigos trato de no olvidarme de aquellos quienes tienen alguna enfermedad que los puede dejar afuera del banquete: colesterol, diabetes, celiaquia son las más frecuentes. Pensando en productos accesibles en el costo y en la realización hoy les propongo esta receta de ñoquis que pueden comer y disfrutar las personas con celialquia. ¿Te animás a hacerlos este fin de semana? Te aclaro que la salsa blanca debe hacerse con maicena, y controlá que el queso sea "sin TACC". La mandioca es un producto de larga tradición se cultiva en zonas cálidas y ya la consumían los pueblos originarios en sus diferentes formas. Lo que más conocemos son los Chipá en todas sus variantes y se comen bien calentitos. Conocida también como Yuca o Tapioca, la mandioca es el reemplazo de la misma cantidad de papas o batatas hervidas. Siempre debe comerse cocida por un componente que tiene y no se puede procesar. Cuando se deja descansar y se enfría, toma mayor consistencia. ¿Vos tenés diabetes? ¿Te cuidás? Los que no tienen ese tema en casa y quieren invitar amigos los utensilios tienen que ser lavados muy bien y todo lo que se utiliza no bebe tener ningún resto de TACC, que portan por ejemplo la avena, la harina, la cebada y el centeno. Son los productos que les producen intolerancia y muchas dificultades a diabéticos y celíacos. Ingredientes: - 500 grs. de Mandioca hervida - Sal y Pimienta a gusto - 1 cucharada de Aceite - 30 grs. de Manteca - 100 grs. de Queso Blanco - 500 grs. de Almidón de Maíz (Maicena) - 1 Huevo Preparación - Realizar un puré con la mandioca caliente, agregar la sal, aceite, manteca y queso blanco. Mezclar. Incorporar el huevo. Mantener la preparación calentita. - Agregar la mitad del almidón de maíz, mezclar y dejar reposar para que absorba la mezcla y empiece a enfriar. Al enfriar, toma más consistencia. - Agregar el resto del almidón de maíz de a poco y continuar amasando. Cortar porciones y formar bastones. Ir cortando los ñoquis. - Hervir en abundante agua con sal. Cuando suben a la superficie dejar hervir un momentito, escurrirlos y pasarlos a una fuente con manteca cortada en trocitos. - Acompañar los ñoquis con salsa al tuco, salsa blanca, pesto, queso rallado, etc.



La cocina de la abuela Berta:

Ñoquis de mandioca

Por Berta Chudnobsky

