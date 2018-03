La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/mar/2018 La cocina de la abuela Berta:

Ñoquis de mandioca

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Cuando cocino pastas para mis amigos trato de no olvidarme de aquellos quienes tienen alguna enfermedad que los puede dejar afuera del banquete: colesterol, diabetes, celiaquia son las más frecuentes. Pensando en productos accesibles en el costo y en la realización hoy les propongo esta receta de ñoquis que pueden comer y disfrutar las personas con celialquia. ¿Te animás a hacerlos este fin de semana? Te aclaro que la salsa blanca debe hacerse con maicena, y controlá que el queso sea "sin TACC". La mandioca es un producto de larga tradición se cultiva en zonas cálidas y ya la consumían los pueblos originarios en sus diferentes formas. Lo que más conocemos son los Chipá en todas sus variantes y se comen bien calentitos. Conocida también como Yuca o Tapioca, la mandioca es el reemplazo de la misma cantidad de papas o batatas hervidas. Siempre debe comerse cocida por un componente que tiene y no se puede procesar. Cuando se deja descansar y se enfría, toma mayor consistencia. ¿Vos tenés diabetes? ¿Te cuidás? Los que no tienen ese tema en casa y quieren invitar amigos los utensilios tienen que ser lavados muy bien y todo lo que se utiliza no bebe tener ningún resto de TACC, que portan por ejemplo la avena, la harina, la cebada y el centeno. Son los productos que les producen intolerancia y muchas dificultades a diabéticos y celíacos. Ingredientes: - 500 grs. de Mandioca hervida - Sal y Pimienta a gusto - 1 cucharada de Aceite - 30 grs. de Manteca - 100 grs. de Queso Blanco - 500 grs. de Almidón de Maíz (Maicena) - 1 Huevo Preparación - Realizar un puré con la mandioca caliente, agregar la sal, aceite, manteca y queso blanco. Mezclar. Incorporar el huevo. Mantener la preparación calentita. - Agregar la mitad del almidón de maíz, mezclar y dejar reposar para que absorba la mezcla y empiece a enfriar. Al enfriar, toma más consistencia. - Agregar el resto del almidón de maíz de a poco y continuar amasando. Cortar porciones y formar bastones. Ir cortando los ñoquis. - Hervir en abundante agua con sal. Cuando suben a la superficie dejar hervir un momentito, escurrirlos y pasarlos a una fuente con manteca cortada en trocitos. - Acompañar los ñoquis con salsa al tuco, salsa blanca, pesto, queso rallado, etc.



