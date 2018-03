Las categorías juveniles femeninas del Club Ciudad de Campana también ascendieron en 2017. En este caso subieron al Nivel C1 de la Federación Metropolitana de Vóley. De esta manera, las chicas dirigidas por Eliana Cepernic, Marianela Reinatti y Milagros Scavini estarán debutando mañana domingo como locales frente a Universidad de Buenos Aires (UBA). La tira femenina se iniciará a las 11 de la mañana con el partido de Sub 13 y luego continuará con los encuentros de Sub 15 (12.00), Sub 17 (13.30), Sub 19 (15.30) y Sub 21 (17.00). En el Nivel C compiten también 16 equipos que en el primer semestre se dividen en dos zonas. Así, las Tricolores se medirán con Defensores de Moreno, Unión General Armenia, Porteño Athletic Club, Club Atlético Palermo, Ciudad de Buenos Aires "B", Pedro Echagüe y UBA. Mientras que en la Zona 2 estarán: Harrods, Italiano de Escobar, BANADE, Centro Municipal 3 de Febrero, Círculo Urquiza, AFALP e Independiente de Escobar. La forma de disputa será la misma que el torneo de Nivel A de caballeros: en el primer semestre se definirán campeones por categorías y en el segundo, los dos ascensos al Nivel B y los tres descensos al Nivel D.

VAN POR MÁS. EL EQUIPO SUB 15 FEMENINO DE CIUDAD, PARTE DE LA TIRA FEMENINA QUE EL AÑO PASADO ASCENDIÓ AL NIVEL C DE LA FEDERACIÓN METROPOLITANA



Vóley:

Las chicas debutan mañana

