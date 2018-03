La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/mar/2018 Vóley:

"No hay que conformarse"







El coordinador de las divisiones juveniles del CCC es Rubén Rosales, conocido en el ambiente como "el Yu", un profe que ha acompañado y trabajado la disciplina por más de 20 años en la región. Y a pesar de toda esa experiencia, se lo advierte entusiasmado con el desafío que iniciará hoy el vóley Tricolor. "Es impresionante. Hay papás de estos chicos que pelearon por llegar a esto. Los que están en el ambiente del vóley saben que es muy difícil de conseguir", señala, al tiempo que recuerda que 20 años atrás se había alcanzado como máximo registro una participación en el Nivel B. Su entusiasmo deriva también del nivel que han logrado las diferentes categorías y por el crecimiento que está experimentando la actividad en la calle Chiclana: "Creció mucho. Tenemos alrededor de 60 chicos, se abrió la escuelita, se conformó la categoría Mini, en Sub 13, Sub 15 y Sub 17 tenemos catorce chicos en cada equipo…Año a año vamos creciendo y con la competencia de este año todavía más", explica. "El trabajo de varios años está dando sus frutos. No hay que conformarse, hay que seguir trabajando para afianzarnos en esta categoría. Además, porque queremos empezar a nutrir seriamente al equipo de Primera que compite en la División de Honor. Este año habrá siete chicos de inferiores que completarán la formación", concluye Rosales.

UN HISTÓRICO. RUBÉN ROSALES COORDINA LAS INFERIORES JUNTO A GABRIEL MARTRA Y EL APOYO DE LOS PADRES.



