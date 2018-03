La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/mar/2018 Breves Deportivas







Ganó Rosario Central. Selección: se suma Correa. Del Potro a Semis. Juegan Los Jaguares. Victoria de los Spurs. GANÓ ROSARIO CENTRAL Anoche se puso en marcha la 20ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con la victoria 3-1 de Rosario Central sobre Chacarita, que se sigue hundiendo en los Promedios. En tanto, al cierre de esta edición jugaban Colón vs Lanús en Santa Fe. La jornada continuará hoy con cinco encuentros: Argentinos vs Newells (13.15), Temperley vs Huracán (13.15), San Martín SJ vs Gimnasia LP (15.30), San Lorenzo vs Olimpo (17.45) y Talleres vs Defensa y Justicia (20.00). En tanto, mañana domingo jugarán: Racing Club vs Patronato (11.00), Arsenal vs Vélez Sarsfield (13.15), Estudiantes vs Godoy Cruz (15.30), Atlético Tucumán vs Boca Juniors (17.45) y River Plate vs Belgrano (20.00). Mientras que el cierre será el lunes con: Banfield vs Lanús (19.00) y Tigre vs Independiente (21.15). SELECCIÓN: SE SUMA CORREA Cuando Jorge Sampaoli entregó los nombres de los 22 citados del exterior para los amistosos frente a Italia y España (23 y 27 de marzo), también convocó a cinco futbolistas de reserva. Uno de ellos era Ángel Correa, quien ayer recibió el llamado oficial para sumarse a la Selección Argentina para esta gira. Así, el atacante del Atlético de Madrid tendrá su primera vez en la era Sampaoli. DEL POTRO A SEMIS Por los Cuartos de Final del Masters 1000 de Indian Wells, Juan Martín Del Potro derrotó ayer por 3-6, 6-3 y 6-4 al alemán Phillip Kolschreiber y avanzó a las semifinales del certamen. En dicha instancia se medirá con el canadiense Milos Raonic, que superó en tres sets al estadounidense Sam Querrey. La otra llave semifinal la disputarán el suizo Roger Federer y el croata Borna Coric. JUEGAN LOS JAGUARES Por la quinta fecha del Super Rugby 2018, los Jaguares recibirán hoy a Reds de Australia en un encuentro que se disputará desde las 18.40 en Vélez Sarsfield (transmite ESPN). VICTORIA DE LOS SPURS Con una importante tarea de Emanuel Ginóbili (11 puntos), San Antonio Spurs derrotó a New Orleans Pelicans. Así sumó su segunda victoria consecutiva y quedó ubicado en la octava posición de la Conferencia Oeste. Esta noche enfrentará a Minnesota Timberwolves en otro duelo clave por la clasificación a los playoffs.

Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: