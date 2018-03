La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/mar/2018 El HCD tiene nuevas secretarías y ahora los concejales podrá contratar asesores







Por iniciativa de Sergio Roses, los bloques acordaron crear las secretarías Institucional y Legal y Técnica. El objetivo: avanzar en la digitalización y transparencia del cuerpo. Además, cada bancada podrá contratar asesores para asistir a los ediles en diversos temas. El Concejo Deliberante de nuestra ciudad está adoptando una nueva fisionomía. En negociaciones que se vienen manteniendo desde al menos el mes de diciembre, el presidente Sergio Roses ha logrado consensuar con todos los bloques la creación de dos nuevas secretarías y la contratación de "asesores", una figura inédita en el escalafón del personal municipal. El objetivo: avanzar en la digitalización, transparencia y profesionalismo del Departamento Deliberativo. "Lo que propuse es una agenda institucional para fortalecer la capacidad del Concejo y de los concejales", explicó Roses en diálogo con LAD. En enero, durante una sesión extraordinaria, el HCD aprobó la creación de dos nuevas áreas con rango de secretarías. Así, a la Administrativa (ocupada por Cristina Del Mármol) se sumaron la Institucional y la Legal y Técnica. También se eligió a sus titulares: Gastón Barrios, proveniente de la Secretaría de Modernización del Ejecutivo, y Juan Ghione, ex funcionario y concejal, respectivamente. Barrios, hasta febrero director de Sistemas de la Municipalidad, tendrá la misión de llevar el HCD hacia una nueva era, una que puede haber arribado hace mucho tiempo a otras esferas, pero que jamás lo hizo al primer piso del Palacio Municipal: la digital. La idea conductora es volver accesible a los vecinos el cuerpo de normativas vigentes y la actividad de cada uno de los concejales, hoy solo difundida a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Roses señaló que la plataforma "estará disponible en poco tiempo" y que permitirá "hacer más transparente" la actividad del cuerpo. El sistema computari-zado también tendrá su contracara interna. Parece que la era de lidiar con montañas de expedientes está a punto de finalizar para los concejales, que a partir de la implementación de la plataforma podrán seguir en tiempo real el estado de los proyectos presentados. En esta instancia jugará su nuevo rol Ghione, que como secretario de Legal y Técnica desembarca en plan de incrementar la calidad en la elaboración de ordenanzas, decretos y resoluciones. "También voy a brindar una lectura legal de las normas que se van a tratar. Ese es un rol que desarrollaban en el HCD quienes tenían experiencia o quienes, como en mi caso, éramos a la vez concejales y profesionales del Derecho. Hoy creo que es conveniente -como lo han hecho otros HCD- poner a cargo personas dedicadas a esa tarea exclusiva", sostuvo el exedil ante la consulta de este medio. Ghione, con más de 20 años de trayectoria en la administración pública, explicó que su cargo contará con "la objetividad de un trabajo hecho con la aplicación de normas jurídicas", y más allá que en el ámbito de las leyes "puede haber apreciaciones y subjetividades", el brindará a los concejales "un análisis teórico" de las normas que produzcan. También pasarán por su escritorio las ordenanzas que remita el Ejecutivo. No obstante, su criterio no será vinculante a las reformas que se le puedan hacer -o no- a cada texto. Como el de la Secretaría Administrativa, los titulares de Institucional y Legal y Técnica serán votados junto con la presidencia del HCD, durante las instancias de renovación de concejalías y autoridades. ASESORES "Los concejales son generalistas que participan en comisiones de presupuesto, obra pública y salud. La figura del asesor ya existía con un formato antiguo. Ahora creamos la posibilidad de tenerlos de forma temporal y a disposición de cada bloque para poder hacer mejor su trabajo", explicó Roses. Todavía no está claro cuántos asesores podrá contratar cada bancada, aunque se estima que será uno cada dos o tres concejales. Y, aunque se estima que podrían prestarse a tareas de digitali-zación del enorme digesto legislativo, serán sus jefes políticos los encargados de elegirlos y darles funciones específicas. Esto significa que bien puede haber entre los contratados profesionales puestos a nutrir de fundamentos las iniciativas de los bloques, o agentes de prensa y difusión. Los ediles consultados defendieron las reformas. "Siempre dije lo mismo: este es un Concejo Deliberante austero, pero que por eso mismo no tiene la trascendencia que debería tener. Estamos hablando de 20 de las 21 personas que son elegidas por el pueblo dentro de la administración pública", expresó el concejal de Cambiemos Carlos Cazador. Al igual que Roses, el edil señaló que "los concejales no saben de todos los temas: son vecinos de Campana con buenas intenciones que vienen a hacer política pero que, para que su función sea mejor, deben tener más conocimiento de los temas que desarrollan". En ese sentido, dijo que hay que asegurar que "los asesores trabajen seriamente" y que "los concejales dediquen más tiempo -el mayor posible- para que cada uno de sus votos sea fundamentado". "Estamos frente a una adecuación y modernización de un Concejo Deliberante que estaba muy venido a menos, porque antiguamente los intendentes creían que éramos apéndices de ellos. Y eso no es nada bueno", sostuvo el Cazador. Por su parte, la concejal del PJ-Unidad Ciudadana Soledad Calle se manifestó "de acuerdo con que los recursos del Concejo se destinen a fortalecer la función del concejal". "Los concejales tenemos la obligación y la necesidad de conocer qué temas estamos tratando y no tenemos la posibilidad de contar con especificaciones técnicas sobre todos los temas. Es imposible que un concejal sepa de todo. Y no me parece mal que exista asesores que ayuden en esas tareas", compartió. El de los asesores será un cargo político de dos años de duración y sin estabilidad. Trascendió que su remuneración será de entre 10 y 15 mil pesos. Estas erogaciones, al igual que el salario de los dos nuevos secretarios, no implicarían gastos extras de la Municipalidad, sino que entrarían en el presupuesto destinado al HCD (un 3% del total). No hubo edil que, durante su contacto con LAD, no trajera a la conversación lo que sucede en Departamentos Deliberativos de ciudades del conurbano bonaerense, donde a menudo los concejales tienen varios asesores contratados a discreción. En algunos partidos disponen incluso de beneficios como oficinas y partidas de dinero para manejar a voluntad. 