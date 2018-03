La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/mar/2018 Villa Dálmine profundizó su flojo presente en Caballito









CRECE JUJUY Ayer, en el arranque de la 19ª fecha, se disputaron cinco partidos. Y el resultado sobresaliente de la jornada fue la victoria de Gimnasia de Jujuy 2-0 como visitante sobre Brown de Adrogué. De esta manera, el lobo jujeño sigue creciendo (segundo triunfo en fila y 13 fechas sin perder) y logró ubicarse a tan sólo un punto de los líderes Atlético Rafaela y Aldosivi. En tanto, Almagro tuvo la oportunidad de convertirse en único puntero (ganaba con gol de Diego Diellos), pero Claudio Bieler le amargó esa oportunidad y San Martín de Tucumán logró rescatar un punto de su visita a José Ingenieros. Los resultados del sábado fueron: Flandria 1-1 Deportivo Riestra; Brown (A) 0-2 Gimnasia (J); Ferro Carril Oeste 2-1 Villa Dálmine; Almagro 1-1 San Martín (T); y Agropecuario 1-0 Estudiantes (SL). La fecha continuará hoy con otros seis encuentros: Guillermo Brown (PM) vs Los Andes; Juventud Unida (G) vs Santamarina; Mitre (SdE) vs Atlético Rafaela; Instituto vs Nueva Chicago; All Boys vs Boca Unidos; e Independiente Rivadavia vs. Sarmiento (J). La actividad se cerrará el lunes en Mar del Plata con el duelo entre Aldosivi y Quilmes (libre queda Deportivo Morón).

Perdió 2-1 ante Ferro y llegó a cinco encuentros sin victorias. Un par de errores en el segundo tiempo lo condenaron, después de un primer tiempo en el que tuvo oportunidades para abrir el marcador. El descuento de Córdoba recién llegó a los 45 del ST. El resultado de ayer en Caballito y las estadísticas recientes (y no tanto) dejan ver claramente que Villa Dálmine atraviesa un flojo presente (sólo ganó uno de sus últimos nueve partidos). Un momento que muestra una merma de su rendimiento colectivo e individualidades que no son las de la primera parte del campeonato. Y, como lo señaló su entrenador Felipe De la Riva tras el partido ante Brown (A), al equipo además le está faltando contundencia. Y también un poco de suerte, vale aclararlo. Porque, ¿qué habría pasado si el remate de Jorge Córdoba que se convirtió en el 1-2 a los 45 del segundo tiempo hubiera sido alguno de los dos que ejecutó de manera muy similar en la primera mitad? Seguramente otro habría sido el desarrollo del encuentro. Claro: estas líneas están dedicadas a lo que pasó y no a lo que habría podido pasar. Por eso deben contar que ayer en Caballito, el Violeta hizo un primer tiempo inteligente, generó juego y logró inquietar a Ferro. Pero no tuvo eficacia. Porque a Federico Jourdan le faltó claridad para terminar sus jugadas y porque Córdoba se chocó con el arquero Andrés Bailo, quien primero le tapó un gran disparo contra un palo y, minutos después, un mejor cabezazo que mereció ser gol. Y a pesar que también pasó algunos sobresaltos en esa primera parte, Villa Dálmine mereció algo más que su rival. Después llegó un segundo tiempo muy diferente, con un Ferro más protagonista y un Violeta contenido que, encima, cometió dos errores que el Verdolaga le hizo pagar. Muy caro. De hecho, terminaron siendo la justificación de la victoria del conjunto dirigido por Alejandro Orfila. En el final, el golazo de Córdoba desde 35 metros y esos últimos arrestos en tiempo de adición no le sirven como consuelo. Revertir esta mala racha se empieza a tornar urgente, porque la clasificación al Reducido se complica cada día más, mientras que la pelea en la zona baja de la tabla de los Promedios puede empezar a inquietarlo cuando parecía ya un tema olvidado. Por eso, el próximo sábado frente a Independiente Rivadavia de Mendoza tendrá un compromiso clave en Campana. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con novedades en su alineación, porque Nicolás Sánchez volvió a la titularidad, pero el que salió fue Pablo Burzio y el que se mantuvo como inicial fue Federico Jourdan, quien rápidamente se hizo notar en el juego abierto por izquierda. Es que al minuto de juego, el santafesino aprovechó las espaldas de Hernán Grana para trasladar y llegar al área por ese sector. Sin embargo, su remate con rosca buscando el segundo palo salió alto. Y en el despliegue de Jourdan estaba la apuesta de De la Riva. Porque el 7 retrocedía por la banda izquierda para ser parte de la contención, permitiendo que Ramiro López se cerrara más cerca de Papa. Pero a la vez era el más buscado a la hora de atacar. Así, aunque Córdoba era la única referencia clara sobre la última línea de Ferro, el Violeta volcaba decididamente el juego sobre la izquierda donde el 7 proponía constantemente el mano a mano con Grana. De hecho, el protagonismo de Jourdan le permitió al equipo de nuestra ciudad tener una segunda chance clara en el arranque, cuando a los 5 minutos Córdoba recibió fuera del área y exigió a Bailo contra su palo izquierdo. La reacción de Ferro llegó al minuto siguiente, cuando un centro de Álvarez desde la izquierda le quedó a Barranco, que terminó siendo atosigado por Perafán. En el rebote, el cierre de Sapetti evitó que Asprea convirtiera sin oposición. Así, el encuentro arrancaba de manera electrizante, una tendencia que se prolongaría en los minutos siguientes. Porque Ferro avanzaba con buenas combinaciones por derecha, complicando sobre todo a Sapetti. Y por ese sector generó desbordes y también una profundización de Barranco, cuyo remate pisando el área salió por sobre el ángulo izquierdo de Perafán. En tanto, un disparo lejano de Mazur desde la izquierda se fue cruzado, pero cerca. Era entretenido el juego. Porque tanto el Violeta como el Verde atacaban mejor de lo que defendían. En el caso del equipo de nuestra ciudad, lograba mucho juego asociado cuando se combinaban el participativo López, Sánchez y Jourdan, apuntalados por Papa. Claro: en la proximidades del área, le costaba terminar las jugadas y encontrar definidores (Córdoba era el faro, pero Renso Pérez llegaba siempre por detrás). De hecho, a los 28 minutos, cuando un centro de Jourdan encontró la cabeza de Córdoba, debió aparecer en todo su esplendor la figura del arquero Bailo para salvar al local con una espectacular estirada para desviar el balón al córner. Por su parte, Ferro mostraba jugadores de buen pie con tendencia a verticalizar las acciones. Por eso, y por la movilidad de sus delanteros, lograba salir rápido en cuanto asumía la tenencia del balón. En ocasiones, aprovechando que el Violeta llegaba con muchos hombres al área rival. Sin embargo, de los 30 minutos en adelante, el juego fue perdiendo claridad y el rendimiento de ambos equipos mermó. Por eso, recién sobre los 45 minutos se volvió a dar una situación de gol, cuando Córdoba aprovechó un error de la salida del local y terminó probando con un gran remate de 30 metros que movió la parte externa de la red del arco de Bailo. En el complemento, más allá de un remate peligroso de Nicolás Sánchez, fue Ferro el que salió con mayor decisión a tratar de plantarse en el mediocampo y dominar desde allí las acciones. Pero la apertura del marcador llegó gracias a una fallida salida de contra de Villa Dálmine (Celaya no se entendió con Córdoba). Por eso, el Violeta quedó mal parado y dejó campo abierto para el desborde del Barranco y el posterior cabezazo de Herrera, quien sentenció a Perafán sin mayor oposición tras el centro de su compañero de ataque. El gol sacudió el juego, porque el local ganó confianza, mientras que los dirigidos por De la Riva, sin dominio en la mitad de la cancha y ante un Ferro más cerrado, no encontraban respuestas para buscar el empate. Por eso empezaron a repetirse los pelotazos largos sin destinatarios claros. En ese sentido, el ingreso de Pablo Burzio por un Jourdan que ya no gravitaba fue pura lógica. Posteriormente, De la Riva probó con Rivadero por Alfani para tratar de ganar actividad en la mitad de la cancha. Pero el cambio no le resultó y, encima, perdió presencia en la última línea. Una situación que se advirtió claramente a los 26 minutos, cuando de un lateral de Grana llegó el 2-0 para el Verdologa. Es que Barranco la aguantó de espaldas y lo asistió a Herrera, quien se desprendió de su marca y definió de primera para vencer la resistencia de Perafán y, prácticamente, sentenciar el pleito. Es que la impotencia ofensiva del Violeta no permitía presagiar otro final. Apenas un centro atrás de Burzio que no encontró destinatario y un cabezazo de Celaya que salió cerca fueron intentos de reacción. Y todo pareció más improbable a los 41 minutos, cuando Ramiro López falló un "penal en movimiento" después de la mejor jugada colectiva del segundo tiempo. Sin embargo, a los 45, Córdoba capturó un bochazo largo y desde 35 metros consiguió sorprender a Bailo como no lo logró en el primer tiempo. Así, los minutos de adicionado fueron vibrantes. Sobre todo porque Villa Dálmine pudo meter el balón en el área de Ferro en varias ocasiones. Aunque, al igual que contra Agropecuario, el milagro no ocurrió y se quedó con las manos vacías y una nueva decepción. SÍNTESIS DEL PARTIDO FERRO CARRIL OESTE (2): Andrés Bailo; Hernán Grana, Osvaldo Barsottini, Gustavo Canto, Rodrigo Mazur; Tomás Asprea, Lautaro Torres, Sergio Sanchez, Braian Álvarez; Bruno Barranco y Jonathan Herrera. DT: Alejandro Orfila. SUPLENTES: Iván López, Federico Murillo, Nahuel Luján, Nicolás Gómez, Facundo Affranchino, Matías Ramírez y Juan Manuel García VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López, Nicolás Sánchez, Federico Jourdan; y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Horacio Falcón, Marcos Rivadero, Franco Costantino, Pablo Burzio y Favio Durán. GOLES: ST 6m y 26m Jonathan Herrera (FCO) y 45m Jorge Córdoba (VD) CAMBIOS: ST 14m Burzio x Jourdan (VD); 23m Rivadero x Alfani (VD); 27m Durán x Sánchez (VD); 28m García x Herrera (FCO); 34m Gómez x Álvarez (FCO); 42m Murillo x Barranco (FCO). AMONESTADOS: Barsottini, Torres y Sánchez (FCO); Sánchez y Alfani (VD). CANCHA: Ferro Carril Oeste. ÁRBITRO: Ignacio Lupani.

NO ALCANZO. Federico Jourdan fue titular e hizo un buen primer tiempo. En el segundo fue reemplazado por Burzio.





EN LA LUCHA. Ramiro López disputa el balón ante Osvaldo Barsottini en un pasaje del primer tiempo.





Este brillante. cabezazo de Jorge Córdoba no fue gol por la excepcional atajada de Andrés Bailo.





TITULARES. Los 11 elegidos por De La Riva ayer frente a Ferro en Caballito. Federico Jourdan ocupó el lugar de Pablo Burzio. ST 45' Gol de Villa Dálmine. Jorge Córdoba con un remate de afuera del área descontó para el Viola que ahora cae 2-1. pic.twitter.com/D8JO6QI5fR — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de marzo de 2018

Villa Dálmine profundizó su flojo presente en Caballito

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: