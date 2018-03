El espectáculo central estará a cargo de la murga uruguaya "La Trasnochada". La propuesta del Municipio contará con múltiples actividades gratuitas. Será a partir de las 18 en la plaza Eduardo Costa. En caso de lluvia se realizará en el Club Ciudad de Campana. En un nuevo evento impulsado por la Jefatura de Gabinete del Municipio, Campana despedirá el verano con un gran espectáculo de murga uruguaya de la mano de "La Trasnochada". Con entrada libre y gratuita, la propuesta de Campana Joven contará con múltiples actividades y se realizará este domingo a partir de las 18 en la plaza Eduardo Costa. En caso de lluvia, se realizará en el Club Ciudad de Campana. Pero habrá más, por supuesto. Show de acroba-cias en tela; espectáculo de danzas en telas y latinas, a cargo del Estudio de Danzas y Artes de Nilda Caballero; música en vivo de "Tren de escape"; food trucks y artesanos serán parte de este atractivo evento. En este marco, el director de Juventud del Municipio, Iván Gómez, brindó detalles del show, en el que la familia será la gran protagonista de la jornada. "Desde la Dirección de Juventud estamos muy contentos de impulsar el segundo cierre de verano en conjunto con la Dirección de Cultura en pos de crear un espacio para la familia; y eso nos pone muy contentos. Esta propuesta nace a partir de una reunión que tuvimos con jóvenes de la ciudad a través del programa de Campana Joven "Estamos Creando", en la que nos plantearon este estilo de espectáculo y nos pidieron que "La Trasnochada" participen, a lo que no dudamos en aceptar." Para concluir, Gómez sostuvo que el objetivo del evento es "despedir todas las actividades que hemos realizado durante el año bajo la premisa de incluir a la familia a través de distintos géneros artísticos."

MURGA URUGUAYA. Más otros espectáculos locales, este domingo a partir de las 18 en la plaza Eduardo Costa. En caso de lluvia, se realizarán en el Club Ciudad de Campana. LA TRASNOCHADA Creada en 2004, la murga La Trasnochada nace como un conjunto de parodistas llamado "Gurrumines" pero en el 2007 cambian de género concursando como murga joven. En el 2012, gana su primer premio en el concurso oficial del carnaval de Montevideo y desde entonces siempre han estado en las primeras posiciones del concurso. La murga realizó su primera gira en Argentina durante el 2011 y desde entonces no deja de visitarnos. Tiene editados 5 discos: El Fin de los Principios - (Montevideo Music Group 2012); Sexo,Murga y Rock and Roll - (Montevideo Music Group 2013); La Trasnochada 2014 - (Montevideo Music Group 2014)Lo Mejor 2010 - 2015 - (Montevideo Music Group 2015); y En Transito - (Independiente 2017)

La murga "La Trasnochada" despide el verano en Campana

