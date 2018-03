La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/mar/2018 Remo:

Felipe Modarelli, listo para la edición 2018 de la Regata Internacional de Sydney











Publicidad El remero del Campana Boat Club competirá desde este lunes en la 2018 Sydney International Rowing Regatta. Será su primera competencia en este año, la primera con edad de junior con la Selección Nacional, y la séptima vez con el body celeste y blanco. Correrá dos y cuatro remos largos sin timonel categoría Sub 19. Finalizó el breve descanso y la extenuante pretemporada para Felipe Modarelli del Campana Boat Club, tras un 2017 consagratorio en el que fue doble campeón argentino, representante mundialista, medallista sudamericano, y campeón en los Juegos Suramericanos ODESUR de la Juventud. El joven remero campanense se encuentra desde hace ya una semana en Australia, más precisamente en la ciudad de Adelaide. Allí hizo su preparación junto al resto del Equipo Argentino Junior, comandado por el Director Técnico Nacional Martín Cambareri. Y este lunes, a las 10:00 horario de Sydney (a las 20:00 de hoy, en Argentina), saldrá al agua por primera vez en la Sydney International Regatta Centre, un megacomplejo natural de 178 hectáreas y capacidad para 1100 espectadores sentados, construido especialmente para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Su primera regata será el heat (o eliminatoria) de la prueba de pares sub-19 (U19M2-), en la que correrá junto a Marco Pagnanelli del Tigre Boat Club. En la misma prueba (aunque aún no está definido si en la misma serie) participará otro bote nacional, compuesto por Tomás Herrera de Mendoza y Agustín Scenna de Mar del Plata. El viernes (la noche del jueves de Argentina), los cuatro remeros argentinos competirán juntos en la prueba -final directa- de cuatro remos largos sin timonel. Felipe Modarelli volverá a correr el martes el repechaje pero solo en el caso de que no obtenga un resultado satisfactorio en la eliminatoria. En caso de clasificar directo, correrá la final ´´A´´ el día jueves. De no clasificar ni en el heat ni en el repechaje, correrá la final ´´B´´ el jueves inmediatamente antes de la final ´´A´´. Lo novedoso es que las pruebas serán a ocho canchas (lo habitual y estandarizado para las competencias oficiales son seis botes como máximo) En la prueba de dos sin timonel hay un total de catorce embarcaciones: Melbourne High (3 botes), Argentina (2 botes), The Southport School (2 botes), Rockhampton Grammar, Scotch Oakburn, St. Columba Anglican/Port Macquarie, St. Josephs NSW y University of Queensland (1 bote). En la prueba de cuatros sin timonel hay ocho inscriptos: Banks, Mosman, Newington, St Josephs NSW, Sydney Rowing Club, The Southport School, Tasmania Universty Boat Club y Argentina. Completa el Equipo Argentino de Remo Junior la singlista María Sol Ordas, gran promesa del remo nacional, oriunda de la ciudad de San Nicolás. Ordás, hija de dos grandes ex remeros -Damián Ordás y la olímpica Dolores Amaya-, correrá la prueba de skiff sub-19 en la que se registró la inscripción record de 46 botes. Una vez terminada la competencia, las grandes emociones continuarán para la familia del remo del CBC y, especialmente, para la familia Modarelli: Juana Moda-relli, hermana de Felipe, hará su debut en el remo del Campana Boat Club el próximo sábado en la regata promocional de Villa Constitución, en single de paseo sub-14.

EN OCEANÍA. El joven remero campanense se encuentra desde hace ya una semana en Australia, más precisamente en la ciudad de Adelaide





ENTRENANDO EN AUSTRALIA. El campanense Felipe Modarelli en un ejercicio junto a la nicoleña María Sol Ordas.

