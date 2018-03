La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/mar/2018 La obra de la avenida Rocca

Por Axel Cantlon







Este domingo inauguró este nuevo espacio de comunicación con la comunidad de Campana, y con todos nuestros seguidores; donde vamos a informar desde esta columna el tema o los temas que nos parezcan más importantes de la semana. En esta columna, queria comentarles que, en los últimos días recibí la documentación, que un profesional de la construcción me entregó sobre el análisis del pliego y demás instrumentos de la obra de la Avenida Rocca en Campana. Más allá del consenso generalizado que una obra nueva en ese lugar embellecerá la mayor zona comercial de Campana, no hay dudas que hay muchas otras cosas que evaluar antes de iniciarla y ponerla en marcha. El primer tema es la prioridad de la obra. ¿Era prioritario hacer esa obra antes que otras en nuestra ciudad?¿los comerciantes de la Rocca estaban de acuerdo con llevarla adelante? Otro tema a resolver. ¿El monto de la obra es el adecuado para la obra que se está realizando en dicho lugar? y también necesitamos saber si después de la aprobación del Pliego, dicha obra fue ejecutada cumpliendo las normas que allí se dispusieron; y en su defecto; es decir si la obra no se cumplió de acuerdo al Pliego aprobado; si existieron los instrumentos legales que corresponden para la re-adecuación o re planificación de la obra y su correspondiente ajuste presupuestario. Toda esta información que estamos evaluando será presentada en la primer sesión del HCD en abril, juntamente con un pedido de interrelación del Secretario de Obras Públicas respecto a la ejecución de esta obra en concreto. Por otra parte, también nos estamos poniendo en contacto con los vecinos de la avenida Rocca porque la mayoría se quedó sin agua potable en la zona; entre otras dificultades y nadie de la Municipalidad y de la empresa está comunicando adecuadamente el tiempo que durarán estos inconvenientes y la fecha probable de solución. Esto ha sido todo para comenzar este nuevo espacio de comunicación de nuestro Bloque de Concejales, abajo están mis redes sociales donde pueden contactarse conmigo directamente.





