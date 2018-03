Romina Buzzini acompaña, pero con mirada crítica

Así lo dejó expuesto el viernes, durante el festejo del Día de la Militancia Radical, organizado por una renovada juventud del comité local. "Celebro que este encuentro lo organizaron los chicos. Al ser la UCR un partido centenario, que pasó por distintas instancias, recuperar la juventud es algo muy importante y necesario para Campana. Que hoy haya un grupo de 15 ó 20 chicos que se están sumando a trabajar, es importantísimo", dijo el viernes por la noche a La Auténtica Defensa la concejal y Presidente de la UCR de Campana, Romina Buzzi. Fue durante los festejos diferidos del "Día del Militante Radical", que se conmemora los 12 de marzo, día del natalicio de Raúl Ricardo Alfonsín, el presidente Radical elegido democráticamente y sin proscripciones en 1983, luego de la caída del gobierno de facto autoproclamado "Proceso de Reorganización Nacional". "Tenemos que aprovechar esta oportunidad de reconstruir el partido, de salir adelante y seguir levantando nuestras banderas. Pero sobre todo, participando. Porque cuando uno no participa, se pierde la vida del partido", reflexionó Buzzini sobre la actualidad de la UCR y se explayó sobre su actual rol en la coalición Cambiemos: "En el partido hay distintas vertientes, gente que no está tan de acuerdo y lo ha manifestado. Gente que de acuerdo en que se sostenga Cambiemos pero no a cualquier costo; y hay gran parte del Partido que está apoyando a Cambiemos y que, por el momento, se maneja dentro de las líneas que se van marcando desde la coalición". Consultada por ese escenario a nivel local, comentó: "Muchas veces nos hemos sentado con el Intendente Abella y con el equipo, y le hemos observado diversas cuestiones en las que no acordamos en un 100%. Por supuesto, antes en mi rol de funcionaria era más difícil marcar una postura; pero ahora desde el concejo y como presidenta del partido estamos charlando. La idea es charlar los temas en el partido, y cuando no estemos de acuerdo con algo, debatirlo y llevar una nueva propuesta al Ejecutivo local. Por supuesto, hay acuerdos y disidencias. Pero lo importante es que estamos volviendo a debatir los temas en el Comité. Era un ejercicio que no se venía dando. Sería muy hipócrita de mi parte decir que puertas adentro ejercitábamos la democracia, porque por mucho tiempo no fue así", y a nivel general, agregó: "Creemos que a nuestra ciudad le falta política. Creo que le falta discutir algunas cosas que no pasa sólo por cuestiones prácticas. Tenemos que darnos la discusión para saber la ciudad que queremos para dentro de un par de años".

FALTA POLITICA. “Tenemos que darnos la discusión para saber la ciudad que queremos para dentro de un par de años" dijo Buzzini. Jóvenes radicales y "orgullosos" En el marco de este acto, la Juventud Radical de Campana aseguró que fue "un orgullo" que "el Comité se haya llenado de militantes de corazón y con excelentes ideas". La actividad contó también con la presencia de la Juventud Radical de Zárate, autoridades de la Juventud Radical Buenos Aires y miembros de la comisión de mayores de la UCR Campana. "Queremos reiterar nuestro mensaje para todos los jóvenes de Campana, que vengan a militar y que para ello no hay mejor lugar que la Unión Cívica Radical. Sin duda, estos encuentros nos nutren en experiencia y nos renuevan las ganas para seguir militando", agregaron

Romina Buzzini acompaña, pero con mirada crítica

