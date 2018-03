El Papa envió una carta "a las argentinas y argentinos que me expresaron su cercanía" en el quinto aniversario de su elección. Fechada en el Vaticano el pasado 16 de marzo, el Papa Francisco envió una carta para agradecer las manifestaciones de afecto recibidas por argentinos de "diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas" lo cual, según manifiesta, "confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse" y que "la unidad es superior al conflicto". En otro párrafo de la misiva, Francisco asegura que su amor por su patria "sigue siendo intenso", y pide disculpas "a los que puedan sentirse ofendidos por algunos" de sus gestos. En ese sentido, explica que si bien Dios lo ayuda, "no lo liberó de su fragilidad humana", que su intención es "hacer el bien" y que a su edad sus intereses poco tienen que ver con su persona. "Pido por todos ustedes, para que sean canales del bien y la belleza, para que puedan hacer su aporte en defensa de la vida y la justicia, para que siembren paz y fraternidad, para que mejoren el mundo con su trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas todo lo que Dios les ha regalado", dice ya sobre el final y como siempre, pide que recen por él. "Y a los que no tienen fe, les ruego que me deseen cosas buenas", concluye.

ARGENTINO. "El amor por mi patria sigue siendo grande e intenso", escribió Francisco





RECEN POR MI. El texto completo de la carta del Papa Francisco.



Francisco pidió perdón a los argentinos

