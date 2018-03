Freddy Gulin

A esta altura del siglo XXI, a nadie se le escapa que los bienes y recursos del planeta no son ilimitados y, además, generamos residuos imposibles de gestionar: basura. Meses atrás leí un excelente libro de Paul Hawken (ecologista, empresario, autor y activista que ha dedicado su vida a la sostenibilidad ambiental, y la relación entre las empresas y el medio ambiente) donde encontré una frase que me gustó mucho y es afín al concepto de Economía Circular: "Si el planeta se rige por unas leyes naturales, y nosotros somos parte de este planeta, deberíamos basar nuestro estilo de vida en estas mismas leyes para poder prosperar y sobrevivir en el largo plazo". La actual Economía Lineal basada en "tomar, hacer y desechar" es reflejo de una época en que los recursos, la energía y el crédito se creían ilimitados y eran fáciles de obtener y no había conciencia de las graves consecuencias medioambientales. La Economía Circular se propone como la alternativa lógica y viable, que corrige los principales problemas de la Lineal. Pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento o lo que es lo mismo, residuos cero. La Fundación Ellen MacArthur, que tiene por misión acelerar la transición hacia la Economía Circular. El origen del concepto circular aplicado a la economía no se remonta a una única fecha o un único autor. Desde finales de la década de los setenta sus aplicaciones prácticas en los sistemas económicos y procesos industriales modernos han cobrado impulso. En 1976, el arquitecto y economista Walter Stahel esbozó en su informe de investigación para la Comisión Europea, escrito junto con Genevieve Reday, la visión de una economía en bucles (o economía circular) y su impacto en la creación de empleo, competitividad económica, ahorro de recursos y prevención de residuos. Se le atribuye ser el inventor de la expresión «Cradle to Cradle» (de la cuna a la cuna) a finales de la década de los setenta, Stahel trabajó en el desarrollo de un enfoque de «bucle cerrado» para los procesos de producción y fundó el Product Life Institute en Ginebra hace más de 25 años. PRINCIPALES EJES Entre los principales ejes de la economía circular, podemos citar los siguientes a la hora de enfrentar un proceso productivo en marcha o por nacer: Diseñar sin residuos. Los residuos no existen cuando los componentes biológicos y técnicos (o «materiales») de un producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de un ciclo de materiales biológicos o técnicos, y se diseñan para el desmontaje y la readaptación. Los materiales biológicos no son tóxicos y pueden comportarse fácilmente. Los materiales técnicos (polímeros, aleaciones y otros materiales artificiales) están diseñados para volver a utilizarse con una mínima energía y la máxima retención de la calidad. El reciclaje. Tal como se entiende habitualmente, el reciclaje provoca una reducción de la calidad y vuelve al proceso como materia prima en bruto. Aumentar la capacidad de sobreponerse ante sus propios problemas por medio de la diversidad (capacidad de restauración del sistema), los sistemas diversos con muchas conexiones y escalas son más resilientes a los impactos externos que los sistemas construidos simplemente para maximizar la eficiencia y el rendimiento. Uso de energía renovables. Nuestros sistemas productivos deberían funcionar a partir de energía renovable, lo que sería posible por los valores reducidos de energía que precisa una economía circular restaurativa. Pensar en "sistemas". La capacidad de comprender cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y la relación del todo con las partes resulta fundamental. Los elementos se consideran en relación con sus contextos medioambientales y sociales. El pensamiento de sistemas se refiere normalmente a la inmensa mayoría de los sistemas del mundo real: no son lineales, tienen una gran retroalimentación y son interdependientes. Pensar en cascada. Para los materiales biológicos, la esencia de la creación de valor consiste en la oportunidad de extraer valor adicional de productos y materiales mediante su paso en cascada por otras aplicaciones. A modo de conclusión, toca hacer la pregunta incómoda: si llevan desarrollando la economía circular desde finales de los setenta y estamos en el 2018 ¿Por qué seguimos igual? ¿Cuándo va a tener mayor peso el bien común que el privado? Durante una conferencia dictada en Barcelona en 2015, Ken Webster, vinculado a la Fundación MacArthur (citada más arriba) se mostraba optimista cuando en la ronda de preguntas le hablaban sobre el abandono de la comisión Europea y respondía: "En diciembre van a revisar el paquete de medidas planteadas por la Economía Circular, seguro que para incluir mejoras" y "Hay muchas empresas afectadas pero es un error parar el cambio ya que las empresas no sostenibles tienden a desaparecer a largo plazo". No nos olvidemos de nuestro rol. Como consumidores podemos premiar a las empresas que realmente se involucren con una temática que nos compete a todos.

Opinión:

Economía Circular; un cambio necesario

Por Freddy Gulin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: