La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/mar/2018 Construcción

Por Arq. Jorge Bader









Jorge Bader

Según el dato del informe de actividad de la construcción del INDEC circulado recientemente la actividad de la construcción se muestra promisoria para el 2018. Dejando de lado el motor que representa la obra pública, el indicador del mes de enero en el crecimiento de la construcción expresaba casi un 19% de mejora en relación a igual mes del año anterior. Pero lo que más me interesa del informe es lo que aporta respecto de los indicadores de materiales de consumo que tienen que ver con la obra privada. Artículos sanitarios, cerámicas, ladrillos y placas de yeso muestran indicadores positivos altos en relación a igual periodo del año anterior y con proyección creciente. En general el refugio de la inversión individual siempre recurre al ladrillo. Mas allá que los créditos hipotecarios en sus actuales variantes pueden movilizar la inversión en nuevos desarrollos estamos frente a un escenario donde la expectativa del sector es buena en la medida que el concierto general de la economía acompañe. El informe de la consultora Abeceb, estima una expansión del sector para este año del 8% promedio, de la mano de los créditos ajustables por inflación (UVA) que permiten proyectar una menor tasa y plazo que los créditos tradicionales. Según el informe sintético de la actividad del INDEC, con respecto al tipo de obras que se realizarán en los próximos meses, las empresas que se dedican principalmente a las obras privadas repartieron sus respuestas de la siguiente manera: viviendas (25,1%), otras obras de arquitectura (13,5%), montajes industriales (13,1%) e infraestructura de gas (12,1%), entre otras. Por su parte, las empresas que se dedican fundamentalmente a obras públicas respondieron: construcción de obras viales y de pavimentación (50,7%) y viviendas (16,6%), entre otras. No es mi interés hacer un análisis de variables económicas sino poner en contexto lo que significa la construcción privada en las economías locales. El factor multiplicador de los asalariados dentro del sector UOCRA, más la movilización del segmento comercial propio de la construcción son todos factores dinamizadores de impacto local directo. Por eso es necesario que el ámbito público acompañe esta situacion que permite plena ocupación de mano de obra de la edificación. La aceleración de los permisos de construcción y la modificación de limitaciones reglamentarias que no obedecen a ningún parámetro lógico de desarrollo urbano son dos ejes fundamentales del debate local. Este debate que se había anunciado como promisorio con la constitución de Concejo Urbano y que ha entrado en un cierto impasse en este momento no debe discontinuarse, sino que necesita conformar una agenda en base a este escenario que tiene que ver con la dinamización del sector construcción privada, porque por allí tenemos un efecto multiplicador en un sector que ocupa una alto nivel de mano de obra con distintos tipos de calificación pero con una impronta local directa. Por eso con la mira puesta en vigorizar la economía general a nivel local y favorecer la actividad edilicia, la agenda del Concejo urbano pasa a ser necesariamente uno de los ejes centrales de la política de promoción del sector de la industria de la construcción desde lo que aporte a los desarrollos urbanos como lo que promueva para motivar al pequeño inversor en la ejecución de nuevos emprendimientos de pequeña escala. No debe perderse de vista que la construcción es uno de los ámbitos donde todos tienden a refugiar sus ahorros multiplicando los activos urbanos con el consecuente beneficio individual y global. La promoción de la actividad de la construcción es uno de esos innegables ejemplos de las políticas proactivas de ganar-ganar. Los resultados benefician al inversor pero también representan un incremento de activos urbanos y recaudación impositiva por conceptos inmobiliarios y de servicios. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015 El costo en la construcción tuvo un aumento de 1,8% en Febrero El costo de la construcción aumentó 1,8% en febrero y acumula en el año una suba del 3%, por debajo del alza de precios minoristas en ese período, informó ayer el Indec. De esta manera, en los últimos doce meses el indicador se incrementó 24,7%. El alza del indicador en el segundo mes del año se debió a un aumento del 2,8% en el capítulo "Materiales", de 0,7% en el de "Mano de obra" y del 3,7% en el de "Gastos generales", respecto de enero pasado. El costo de los materiales creció 5,3% en el primer bimestre del año y un 24,0% en los últimos doce meses. El rubro mano de obra avanzó solamente un 1,0% en el primer bimestre del año y un 23,2% desde febrero del año anterior, porque todavía no rigen la actualización de paritarias.

Construcción

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: