Publicidad Venecia es una de esas ciudades que hay que visitar por lo menos una vez en la vida, llena de laberínticos canales, antiguas casas de comerciantes, góndolas y mucha, mucha gente; pero ya sea de día o de noche, es espectacular. La ciudad está construida sobre un archipiélago de islas que están unidas entre sí por más de 400 puentes. Fue fundada en el siglo V por habitantes del norte de Italia que buscaron refugio en este lugar, después de ser expulsados por los ostrogodos y los lombardos. Poco a poco lo que era un pequeño asentamiento con casas de madera sobre la laguna, se fue convirtiendo en lo que hoy en día podemos ver. Se construyó una red de canales para drenar la tierra y se levantaron numerosos pilares en el subsuelo de la ciudad para asentar las viviendas y los palacios que se fueron edificando lentamente. Para planificar un viaje turístico a Venecia hay que tener en cuenta los condicionantes que presenta una ciudad, que en todas las épocas del año concentra miles de visitantes, y muchas veces un exceso de turistas (y de palomas). Además, también tienen que saber que Venecia es una ciudad que se extiende sobre las aguas de una laguna, donde las calles han sido sustituidas por canales, una de las razones de su especial encanto. A continuación una serie de consejos y detalles sobre una visita a Venecia: Plaza de San Marcos: Esta plaza es la principal de Venecia y en ella están ubicados algunos de los edificios más importantes de la ciudad. A un costado se encuentra la Catedral de San Marcos, el patrón de la ciudad. La entrada es gratuita y es uno de los máximos exponentes del arte bizantino de este lugar. Además de la catedral también encontramos el Campanile, la Torre del reloj de San Marcos, la Procuraduría antigua y nueva, o la Biblioteca marciana, aunque sin lugar a duda, el edificio que desde nuestro punto de vista tiene mayor interés, es el Palacio Ducale. Para visitarlo se puede reservar la entrada por internet y aconsejamos que no se pierdan los itinerarios secretos donde antiguamente se celebraban juicios, se torturaban a los presos y se encarcelaba a la gente, siempre en la más estricta intimidad y fuera de la vista de los venecianos, allí es donde el famoso Casanova pasó una buena temporada. Pasear por los canales en góndola: Aunque no es una actividad económica, pasear por los numerosos canales de Venecia es algo inolvidable. Los venecianos utilizan este medio de transporte para todo: bodas, funerales, ir de compras, y mucho más. Las góndolas son timoneadas por un hombre o mujer, vestidos con la típica camiseta de rayas rojas y blancas. Miden aproximadamente 11 metros y son de color negro, esta tonalidad simboliza el luto y se utiliza desde el año 1562, fecha en la que la una peste casi diezmó la ciudad. Los precios oficiales para este medio de transporte van desde los 80 euros, en un paseo diurno, hasta los 100 € si quieren explorar los canales por la noche. En general las góndolas tienen una capacidad máxima de 6 personas y el trayecto suele ser de una media hora, si quieren más tiempo, es cuestión de más dinero (todo es negociable con un veneciano). Perderse por las calles venecianas: Venecia es un auténtico laberinto de canales y lo mejor es perderse para descubrir rincones que muchas veces no salen en las guías de viaje. En sus calles se pueden encontrar pequeñas tiendas de artesanías locales, restaurantes románticos, puertas, ventanas y timbres curiosos y numerosas iglesias y plazas. En este caso, perderse es una experiencia verdaderamente placentera y única. Recorrer el antiguo ghetto judío: El antiguo ghetto está situado en el Sestiere de Cannaregio, al norte de la ciudad y data del año 1515, cuando la iglesia confinó y encerró a los judíos en una antigua isla impenetrable donde había varios talleres de fundiciones. Se construyeron dos puertas que estaban vigiladas en todo momento para que la población de este barrio no se escapara; el acceso al mismo estaba prohibido al anochecer. La zona se caracteriza por angostas calles dispuestas de modo de laberinto y numerosos edificios altos conocidos como los "Rascacielos de Venecia" porque en la antigüedad llegaron a vivir aquí más de 5.000 personas y los edificios se fueron construyendo verticalmente por la falta de espacio. En el ghetto se pueden visitar las antiguas sinagogas, hoy quedan 5 en pie de las 9 que había, la Schola Grande Tedesca (1528), la Cantón (1532), la Levantina (1538), la Spagnola (1555) y la Italiana (1575), todas ellas se pueden visitar en un tour que sale desde el Museo Hebraico. Ver el atardecer desde la Plaza San Marcos: Uno de los momentos mágicos del día es sin lugar a dudas el atardecer. Todos los edificios, iglesias y canales se tiñen de un color fucsia increíble. Para poder apreciarlo, hay varios lugares clave como el Campanile, desde donde ven ponerse el sol detrás de los tejados de Venecia, o frente al Palacio Ducale desde donde se tiene una vista perfecta de la Iglesia de la Salute y de la Isla de San Giorgio Maggiore. Otra de las atracciones de este lugar es ver pasar los enormes barcos de cruceros que hacen escala en la ciudad con todos los flashes de las cámaras a puro disparo. Carnaval de Venecia: El carnaval de Venecia es uno de los más famosos y coloridos de Europa y del mundo. Su origen se remonta al siglo XI pero fue en el siglo XVIII cuando alcanzó mayor popularidad, principalmente gracias a la duración del mismo: seis meses. En la antigüedad, los venecianos se disfrazaban con una capa negra conocida como "tabarro" y una máscara blanca "bauta" y la festividad daba paso a unos días de fiesta en la que no existían clases sociales, la gente noble se mezclaba con los trabajadores y las calles se llenaban de música y gente bailando. Hoy en día el carnaval ha evolucionado y se ha sofisticado bastante, los trajes y las máscaras son auténticas obras de arte, muchos de ellos cuestan un disparate y no están al alcance de cualquiera. Aunque en la calle hay algunos eventos y desfiles, se organizan fiestas privadas a las que no se puede acceder sin pagar menos de 200 € o sin conocer a alguien que los haga ingresar (éstas fiestas se suelen organizar en palacios antiguos de la ciudad). Por lo general el Carnaval veneciano empieza doce días antes de la cuaresma y termina el martes de carnaval. La isla de Murano es digna de ser visitada. Con un simple cruce de vaporetto, en unos pocos minutos llegan a unos de los últimos reductos del mundo de artesanía en cristal. Pocos son los artesanos que mantienen vivo este oficio, contados con los dedos de la mano. El vidrio soplado va desde simples adornos hasta elaboradísimas arañas de iluminación. El hecho de ser productos artesanales implica que ningún objeto es idéntico al otro. Sin lugar a dudas, Venecia es una de las ciudades más bellas que pueden visitar no sólo en Italia, sino en todo el mundo. Lic. 